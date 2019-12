MOTOQUEIRO É ATROPELADO POR CAMINHÃO E MORRE NO BAIRRO SANTA MARIA

30/12/19 - 05:51:21

Mais uma vitima fatal envolvendo acidente com motocicleta foi registrado na tarde deste domingo (29) em Aracaju.

As informações passadas por um parente da vitima identificada como Paulo, são de que ele trafegava em uma motocicleta alugada quando foi atropelado pelo caminhão, em frente ao pátio do Detran, no bairro Santa Maria em Aracaju.

O corpo da vitima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e será liberado para o sepultamento nesta segunda-feira (30).

Foto redes sociais