MULHER TEM CRISE DE CIÚMES E QUEBRA VIDRO DO CARRO DO MARIDO NO INTERIOR

30/12/19 - 14:44:09

Uma crise de ciúmes teria provocado a ira de uma mulher em uma propriedade rural no município ode Tobias Barreto.

As informações são de que a mulher teria tido uma crise de ciúmes, durante uma confraternização que acontecia no último sábado (28) em uma propriedade.

Irritada, ela teria quebrado o vidro do carro do marido, usando um pedaço de pau e acabou sendo contida por amigos. Já o marido, pacificador, disse que tudo não passou de um mal entendido e ela, teria se arrependido pelo ato.