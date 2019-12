Paciente elogia atendimento recebido no Hospital Regional de Itabaiana

30/12/19 - 15:59:40

Buscando demonstrar gratidão pelo atendimento humanizado recebido no Hospital Regional de Itabaiana, gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), o turista que reside em São Paulo, Afonso Santos Sousa, 31, portador de patologia crônica, escreveu carta agradecendo o excelente atendimento que recebeu durante sua passagem pela unidade.

“Durante anos de patologia instalada, esse foi o melhor hospital de Sergipe em que fui atendido. Fui um paciente muito chato com a equipe, por isso peço perdão e, mais uma vez, agradeço pela preocupação dos profissionais da unidade”, destaca Afonso.

Ele veio a Sergipe para visitar a mãe durante as festas de fim de ano. Ao passar mal, recorreu à unidade, onde rapidamente recebeu atendimento, tomou medicação e logo depois foi liberado. A forma humanizada, respeitosa e ágil da equipe, deixou em Afonso uma boa recordação do serviço.

“Agradeço em especial a equipe de enfermagem, vocês são incríveis. Fui bem atendido, contei com precisão no atendimento, agilidade e atenção, de acordo com a minha patologia. Gostaria de registrar meu reconhecimento também aos maqueiros e equipe de limpeza, pela atenção. Fiz a carta por gratidão, eu não tenho o que reclamar da área clínica, dos médicos e da equipe de enfermagem. Para mim foram excelentes”, finaliza.

Fonte e foto SES