Padre Inaldo lidera pesquisa no município de Nossa Senhora do Socorro

30/12/19 - 16:27:00

Uma recente pesquisa realizada e divulgada pelo Instituto de Pesquisas Sociais e Estatísticas (Ipese), mostra uma disputa acirrada pelo comando do segundo maior município de Sergipe, Nossa Senhora do Socorro.

Segundo revelam os números, o atual prefeito da cidade, Padre Inaldo, lidera a preferência do eleitorado, pontuando com um percentual de 11,5%, seguido dos ex-prefeitos Zé Franco, com 9,3%, e Fábio Henrique, com 9,2%.

A lista ainda segue com a lembrança dos nomes do deputado estadual Samuel Carvalho, com 3,3%, Maria da Taiçoca, atual presidente da Câmara de Vereadores do município, com 1,8%, e Kkeverton Siqueira com 0,2%.

A pesquisa foi realizada pelo Ipese no período de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2019 e teve como amostragem um total 611 entrevistados.