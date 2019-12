Pedro Scooby sobre Luana Piovani: “Fica tentando fazer a minha caveira para todo mundo”. Surfista, que tem três filhos com a ex, disse que ela atrapalhou o namoro com Anitta

30/12/19 - 00:20:00

Pedro Scooby não gostou nada do vídeo que sua ex-mulher, Luana Piovani, fez em seu Instagram criticando a figura masculina do Papai Noel e falando que quem fazia o Natal acontecer mesmo era a Mamãe Noel. O surfista foi ao seu Instagram e rebateu a mãe de seus filhos, Dom, Bem e Liz.

O surfista ainda reclamou que a atriz fica tentando prejudicar sua imagem e seus relacionamentos. Ele, que namora a modelo Cíntia Dicker, citou até o namoro que teve com a cantora Anitta, que segundo ele, foi atrapalhado pela ex. Scooby sugeriu que Luana deveria curtir mais o namorado, o jogador de basquete Ofek Malka, e deixá-lo em paz.

“Inclusive é feio apagar comentário de amiguinho. Fiz um comentário bonitinho na sua foto. Você tem um namorado maravilhoso e podia ficar com ele para parar de me encher o saco. Porque me encheu o saco quando estava com a Anitta e parecia ser mais inveja dela do que qualquer outra coisa. Encheu o meu saco de novo quando eu estava com a Cintia, mas enfim… Fica tentando fazer a minha caveira para todo mundo”, disse ele, que não passou o Natal com os filhos.

“Desde março que a gente se separou eu fui 14 vezes para Portugal. Fui uma vez por mês pelo menos ver o meus filhos. Rodei o mundo inteiro para ver os meus filhos. Não conheço no mundo um pai que fique mais com os filhos do que eu morando em outro país. Quem convive com a gente sabe. Agora gravei um projeto e não consegui ver as crianças em dezembro, mas dia seis de janeiro estou em Portugal e vou ficar um mês, mesmo você tentando fazer a minha caveira para as crianças. Esses dias estava falando no Facetime com as crianças e ouvi você falando mal de mim para elas. Tudo bem! Fiquei calado por muito tempo, mas resolvi dar uma desabafadinha no final do ano para entrar em 2020 leve. Beijo e que você tenha um ano novo incrível porque o meu está sendo maravilhoso.”

VÍDEO DE NATAL

Luana Piovani compartilhou em seu Instagram um vídeo lendo um texto de Martha Medeiros sobre o Papai Noel. O texto falava que ele não existia porque era homem. Que quem era responsável pela magia do Natal era a Mamãe Noel.

“Sabe por que Papai Noel não existe? Porque é homem. Dá para acreditar que um homem vai se preocupar em escolher o presente de cada pessoa da família, ele que nem compra as próprias meias? Que vai carregar nas costas um saco pesadíssimo, ele que reclama até para colocar o lixo no corredor? Que toparia usar vermelho dos pés à cabeça, ele que só abandonou o marrom depois que conheceu o azul-marinho? Que andaria num trenó puxado por renas, sem ar-condicionado, direção hidráulica e air-bag? Que pagaria o mico de descer por uma chaminé para receber em troca o sorriso das criancinhas? Ele não faria isso nem pelo sorriso da Luana Piovani! Mamãe Noel, sim, existe”, leu ela.

“Quem coloca guirlandas nas portas, velas perfumadas nos castiçais, arranjos e flores vermelhas pela casa? Quem monta a árvore de Natal, harmonizando bolas, anjos, fitas e luzinhas, e deixando tudo combinando com o sofá e os tapetes? E quem desmonta essa parafernália toda no dia 6 de janeiro? Papai Noel ainda está de ressaca no Dia de Reis. Quem enche a geladeira de cerveja, coca-cola e champanhe? Quem providencia o peru, o arroz à grega, o sarrabulho, as castanhas, o musse de atum, as lentilhas, os guardanapinhos decorados, os cálices lavadinhos, a toalha bem passada e ainda lembra de deixar algum disco meloso à mão?”, continuou.

“Quem lembra de dar uma lembrancinha para o zelador, o porteiro, o carteiro, o entregador de jornal, o cabeleireiro, a diarista? Quem compra o presente do amigo-secreto do escritório do Papai Noel? Deveria ser o próprio, tão magnânimo, mas ele não tem tempo para essas coisas. Anda muito requisitado como garoto-propaganda. Enquanto Papai Noel distribui beijos e pirulitos, bem acomodado em seu trono no shopping, quem entra em todas as lojas, pesquisa todos os preços, carrega sacolas, confere listas, lembra da sogra, do sogro, dos cunhados, dos irmãos, entra no cheque especial, deixa o carro no sol e chega em casa sofrendo porque comprou os mesmos presentes do ano passado? Por trás do protagonista desse megaevento chamado Natal existe alguém em quem todos deveriam acreditar mais na mamãe noel”, finalizou.

Fonte/Foto: globo.com