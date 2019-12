PMs DO 7º BPM AGEM RÁPIDO E EVITAM QUE MULHER SEJA AGREDIDA COM FACA

30/12/19 - 06:46:23

Os policiais militares do 7º BPM conseguiram evitar que uma mulher fosse agredida e esfaqueada pelo seu companheiro.

As informações passadas pelos militares que atenderam a ocorrência são de que o homem identificado como Ronecley Evangelista dos Santos, 27 anos, tentou agredir com uma faca neste domingo (29) a sua companheira Carla Mariana Santos Vasconcelos, 24 anos, no município de Lagarto.

Durante as agressões, Carla Mariana ainda chegou a ser atingida com um golpe de faca no braço. Ela foi socorrida pelos militares e levada para o hospital onde foi atendida e não corre risco de morte.

O acusado foi preso e levado para a delegacia onde foi lavrado o auto de flagrante delito.

As informações são do sub-tenente Heliomarto