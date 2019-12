Pode haver surpresas na disputa

30/12/19 - 00:25:53

Diógenes Brayner – [email protected]

Quarta-feira se inicia o ano eleitoral. Já a partir de quinta-feira se amplia movimentos de pré-candidatos para a disputa em outubro. Tudo faz acreditar que 2020 vai exceder em contatos para a formação de alianças, que estarão nos palanques defendendo nomes postos à eleição e/ou reeleição. Pinta um bom número de pretendentes à Prefeitura de Aracaju. Até o momento o único candidato certo e definido é Edvaldo Nogueira, que vai à reeleição. Os demais estão tentando encaixar nomes em partidos, que precisam de aval dos filiados e de composições fortes.

Nada há de absolutamente definido, mas os nomes expostos parecem firmes na decisão de disputar a Prefeitura de Aracaju. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, já vai se reunir na sexta-feira da próxima semana – dia 10 – para decidir se lança candidato ou se apoia a reeleição de Edvaldo Nogueira, que representa a aliança que elegeu Belivaldo Chagas ao Governo do Estado em 2018, ou se terá candidatura própria. A tendência é sair para a disputa e, naturalmente, deixar o grupo que integra no momento.

Tudo indica que o PT estará com um nome a prefeito em outubro. Quase que impossível recuar desse objetivo, mesmo que um grupo faça opção por ficar ao lado de Edvaldo. O ex-deputado federal Márcio Macedo já conversou com sua base no partido e anunciou que não há jeito de recuo. Mas, mesmo que isso acontecesse, o ex-vice-prefeito Silvio Santos já anunciou que atenderá a pedido dos seus companheiros, e disputará a Prefeitura.

A chamada direita ideológica, que tem à frente o senador Alessandro Vieira (Cidadania) vai escolher um dos quatro nomes que se manifestam dispostos a candidatar-se a prefeito. Tem preferência pela delegada Daniela Garcia e tudo indica que vai prevalecer a sua decisão. Alessandro agora se declara oposição a Jair Bolsonaro e mantém o seu discursos contra ministros do STF. A sua referência política do momento é o ministro da Justiça, ex-juiz Sérgio Moro, que levou Daniela para trabalhar em seu Ministério.

A candidatura de Daniela certamente terá o aval de Moro, assim como aconteceu com a sua filiação ao Cidadania. Além disso, o nome do ministro, que se insinua candidato a presidente da República em 2022, deverá ser usado e servir de mote na campanha eleitoral da provável candidata. O ex-senador Almeida Lima também voltará a disputar a Prefeitura pelo Partido Verde e já tem um discurso de campanha pronto e definido, em que fará denúncias e exibirá soluções que considera importantes para uma administração que já classifica como avançada e que fará a diferenças.

O PSB também se prepara para um novo confronto com Edvaldo Nogueira em disputa pelo mandato de prefeito. O ex-deputado federal Valadares Filho vem atuando forte e com propósitos definidos. É o nome do partido e não haverá outro. Fará composições, claro, mas sem deixar de ser o cabeça de chapa. Comentários revelam que existem algumas conversas com setores do PT, em que os lulistas cedem a vice para o PSB. É perda de tempo. Caso aconteça alguma aliança entre os dois partidos, foi porque o PT aceitou indicar o vice.

Mais dois candidatos podem surgir, ainda em conversas internas das legendas, mas pode acontecer uma surpresa, até o mês de fevereiro, capaz de mudar todo esse quadro de pré-candidaturas que está posto e traçar novos rumos de uma história que sequer ainda será contada. É esperar para ver, porque o que se monta nos fundos dos bastidores não vai oferecer outra opção para a disputa pela Prefeitura de Aracaju, que será mesmo com Edvaldo Nogueira. É ver para crer.

Política só em março

O governador Belivaldo Chagas (PSD) se mostra feliz com as boas notícias que recebeu nos últimos dias deste ano. Prefere comemorar os fatos que falar de política. Só fará isso em março.

*** Toca de leve no assunto: “todos são livres para paquerar, namorar e casar com quem quiser, mas eu também sou livre para não querer estar aliado de qualquer um que se alie ao PSB. Simples assim”!

Asfalto estragado

Quinta-feira passada, Belivaldo Chagas reuniu-se com alguns secretários e agradeceu o empenho de todos, além de dar as boas noticias já para janeiro de 2020.

*** Belivaldo vai construir 250 quilômetro de estradas. Com um detalhe: arrancando todo o asfalto estragado.

Reunião marcada

Já está marcada. Dia 10 de janeiro será realizada reunião do PT para decidir e indicar nome do candidato do partido a prefeito de Aracaju.

*** Até agora o ex-deputado federal Márcio Macedo é quem se interessa pela candidatura e não abre mão dela.

*** A vice-governadora Eliane Aquino já disse a aliados que não pretende disputar.

Certa desunião

Este ano não houve confraternização entre os deputados estaduais com o término do semestre. Apenas cinco deputados se encontraram para bebericar e bater papo.

*** Segundo um deles, há certa desunião entre parte dos colegas.

Contra Gualberto

Também entre os deputados circula o ‘babado’ de que um grupo forte do PT trabalha pela expulsão do deputado Francisco Gualberto do partido, em virtude de sua posição na reforma da previdência.

*** A mesma fonte disse que Gualberto pode ir para PSD.

*** Fala-se também que o governador Belivaldo Chagas pode trocar de líder na Alese em 2020.

Apoio informal

Há comentários de que partidos aliados ao prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) sugerem que ele faça uma aliança informal com o PSC, sem que o partido suba aos palanques.

*** Não foi confirmada a sugestão e nem o PSC aceitaria esse tipo de composição.

Requerer aposentadoria

Amigos mais próximos do conselheiro Clóvis Barbosa, do Tribunal de Contas do Estado, estão aconselhando-o a requerer aposentadoria.

*** Clóvis estaria faltando apenas três anos para se aposentar por idade. A informação é de que ele ficou de pensar bem.

Parceria é escândalo

O senador Alessandro Vieira divulga que são contrários à figura do “Juiz de Garantias” a AMB, AJUFE, MJSP, CGU, AGU, bancadas do Cidadania, Novo e Podemos, juízes e promotores que trabalham no combate à corrupção.

*** – São todos ignorantes ou radicais de “direita ou esquerda”? – Pergunta e conclui: “essa parceria Toffoli/Bolsonaro é um escândalo”.

Nova esquerda

O juiz Aldo Melo diz: “o que o pessoal da nova esquerda não entende é que não passamos a ser favoráveis ao ‘juiz de garantia’ porque o presidente Bolsonaro não vetou”.

*** – Continuamos achando desnecessário, nas temos plena consciência na idoneidade de conduta do presidente. Só isso. Confiamos nele e ele fez o que achou certo, disse.

Boa ocupação

A maioria dos hotéis da orla está com quase cem por cento de ocupação para o Réveillon que acontece na praia de Atalaia, inclusive pousadas.

*** Até ontem ainda havia poucas vagas e a perspectiva é de uma ocupação superior a 90% até amanhã, com pacotes que incluem o final de semana.

Pesquisa eleitoral

A partir de quarta-feira – primeiro de janeiro – todas as pesquisas para avaliação de candidaturas só podem ser publicadas com registro no TRE.

*** Sem o registro, quem publicar pesquisas pode pagar multa de até R$ 50 mil.

Sobre candidatura

O ex-deputado Heleno Silva (Republicanos) diz que há movimentação política no interior e muita expectativa para 2020. Disse que há o eleitor que quer saber se “serei candidato a prefeito de Canindé”.

*** Admite que o sertão “sente muito a falta” dele não ser candidato no próximo ano.

Projeto é Brasília

Heleno Silva disse que ainda não se decidiu sobre uma candidatura à Prefeitura de Canindé. Vai analisar isso nos primeiros meses de 2020.

*** Na verdade, Heleno quer construir um projeto para retornar à Brasília como deputado federal.

*** Acha que pode contribuir muito com Sergipe e o Nordeste. Reconhece que foi “um bom deputado” e que gosta “da articulação e dos debates: é mais minha praia. Minha área”.

Jackson e Valadares

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) e os Valadares (PSB) já se cumprimentam bem e deixaram de lado ranços pessoais. JB e o ex-senador Valadares conversaram rapidamente, em tom amistoso, no encontro de alunos do Atheneu.

*** No restaurante Tio Armênio, no shopping Jardins, Jackson e Valadares Filho se abraçaram cordialmente: “nada mais que isso”, disse o ex-deputado.

*** Valadares Filho admite que “realmente não temos porque levarmos algo pessoal adiante”. E concluiu: “O embate é político”!

Um bom bate papo

Aliança Brasil – O partido criado por Jair Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, diz ter ultrapassado a marca de 100 mil assinaturas.

Boas vendas – Empresários do comércio comemoram as boas vendas do período de Natal, que foi das melhores dos últimos anos.

Visitas insistentes – Pré-candidatos a mandatos municipais em 2020 estão trabalhando pesado em suas regiões. Esse é um período de visitas insistentes a eleitores.

Fogos na orla – A orla já se prepara para a festa de reveillon nesta terça-feira. A passagem de ano será anunciada com 15 minutos de fogos na Atalaia.

Pinta candidatura – Emmanuel Nascimento (PT) pinta como pré-candidato a vereador por Aracaju, tem demonstrado isso através dos grupos.

Federal pelo Rio – O ex-deputado federal André Moura estaria se animando para ser candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Final de ano – Deputados estaduais – boa parte deles – viajaram neste recesso e passam o reveillon em Salvador, Fortaleza e Rio de Janeiro.

Simão Dias – Governador Belivaldo Chagas passa o reveillon em sua terra, Simão Dias. Estará ao lado de velhos amigos do município e familiares.

Clóvis Silveira – Seja como o lutador: o guerreiro da luz conhece sua imensa força e jamais luta com quem não merece a honra do combate!