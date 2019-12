Policiais da 2ª CIA/6º BPM realizam operação e apreendem cinco veículos

30/12/19 - 11:05:24

Neste domingo, dia 29, policiais militares lotados na 2ª Companhia, que tem como comandante a Capitã Márcia Cristina, do 6º Batalhão, que tem como comandante o Major Lucas Rabelo, através das guarnições do DPM da cidade de Salgado e do povoado Água Fria, sob o comando do 1º Sargento Edicláudio, compostas também pelo Cabo Marques e Soldados Denisson, De Santana e Bonfim, realizaram operação com o objetivo de coibir a perturbação do sossego praticado por infratores com motocicletas e motonetas com escapamentos de descargas torbais, fato que tem incomodado sobremaneira a população do citado município.

Durante a operação cinco veículos foram apreendidos e encaminhados posteriormente à delegacia, tendo os condutores sido autuados e também confeccionados termos de ocorrência circunstanciados para encaminhamento à justiça.

O trabalho dos policiais militares continuará, com o intuito de inibir tais práticas que estão em desacordo com a legislação penal e de trânsito.

Matéria do blog Espaço Militar