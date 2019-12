Prefeitura de Tobias Barreto concluiu 2019 com os salários em dia

30/12/19 - 15:32:21

A Gestão Municipal de Tobias Barreto segue mantendo o pagamento do salário do servidor em dia, pagando sempre dentro do mês. Os vencimentos dos servidores efetivos referentes ao mês de dezembro, por exemplo, já começaram a ser pagos nesta segunda-feira, 30.

“Este é um dos compromissos da gestão Confiança e Trabalho. Sabemos da importância de valorizar nossos servidores, além de ser uma medida que tem impacto direto na economia da cidade”, frisa o prefeito Diógenes Almeida.

Além dos salários, a Prefeitura também realizou o pagamento do 13º salário de todos os servidores, restando apenas os funcionários da Educação, por conta da não votação, por parte da Câmara de Vereadores, do projeto de remanejamento orçamentário enviado pela Prefeitura.

Fonte e foto assessoria