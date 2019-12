TENTATIVA DE HOMICÍDIO TERMINA COM UM MOTOBOY BALEADO COM TIRO NO ROSTO

30/12/19 - 12:17:43

Um motoboy ainda sem identificação foi baleado com um tiro no rosto no final da manhã desta segunda-feira (30) no bairro 18 do Forte, em Aracaju.

A tentativa de homicídio aconteceu na esquina da rua 12 de Outubro com rua Bahia e as informações são de que foram disparados pelo menos três tiros, sendo que um atingiu o rosto da vitima. Até o momento não se sabe se foi tentativa de roubo ou se uma execução.

Segundo populares, após os disparos, o homem caiu. Em seguida, uma equipe da polícia militar esteve no local e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A vitima foi socorrida e levada ainda com vida, ao Hospital de Urgência de Sergipe.

Até o momento não há informações do motivo da tentativa de homicídio a polícia vai usar as câmeras instaladas em residências na região.