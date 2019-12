‘Troféu Mário Lago’ homenageia Ney Latorraca e Irene Ravache. No palco do ‘Domingão’, artistas receberam a premiação das mãos de Eva Wilma

O ano de 2019 termina ainda mais especial para Ney Latorraca e Irene Ravache. Neste domingo, 29/12, com todos os méritos por suas carreiras brilhantes e irretocáveis, os atores receberam, no palco do Domingão, o Troféu Mário Lago. Além da premiação, os atores assistiram a vídeos com depoimentos emocionantes de outros nomes da TV brasileira.