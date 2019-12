VEREADOR DE TOBIAS MARRETO BATE O VEICULO NO FUNDO DE UMA CARROÇA EM RODOVIA

30/12/19 - 05:00:18

O vereador Montival Cardoso, do município de Tobias Barreto, sofreu um acidente no final da tarde deste domingo (29) após bater seu veículo, um Fiat Uno, na traseira de uma carroça, sem sinalização, na rodovia que liga Tobias Barreto a Riachão do Dantas entre os povoados Borda da Mata e Pau de Colher.

As informações são de que o carro do vereador chegou a virar na pista e tanto ele, quanto o carroceiro, só tiveram pequenas escoriações, sendo necessário apenas o carroceiro ser transferido para a cidade de Lagarto por precauções médicas.

A assessoria do vereador informou que o mesmo já se encontra em sua residência.