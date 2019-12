COMANDANTE DA PM, CORONEL MARCONY CABRAL, FAZ BALANÇO DAS AÇÕES EM 2019

O blog Espaço Militar entrevistou o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, Coronel Marcony Cabral Santos, em sua última entrevista no ano de 2019, fazendo um balanço de tudo que ocorreu ao longo deste ano e as perspectivas para 2020.

Blog Espaço Militar – Como o senhor avalia o ano de 2019 para a Polícia Militar do Estado de Sergipe?

Coronel Marcony Cabral – Um ano difícil com muitos desafios mas que termina com um saldo positivo tendo em vista os avanços e investimentos que foram realizados pelo Governo do Estado.

Blog Espaço Militar – Quais as perspectivas para a corporação em 2020? Em relação ao ticket alimentação da corporação que é de R$ 8,00 por refeição há mais de seis anos, há alguma proposta para reajustar tal valor?

Coronel Marcony Cabral – O Governador Belivaldo Chagas, durante a última reunião de secretariado demonstrou muito otimismo com a saúde financeira do Estado a partir do anos de 2020. Assim, como parte desse contexto a Polícia Militar tem expectativas muito positivas . Já iniciaremos o ano com um aumento no ticket alimentação, temos 300 policiais q estarão nas ruas próximo ano, estamos com a frota em plena renovação, temos o planejamento de que cada policial tenha o seu colete , continuaremos as negociações para melhoria da carreira, estamos com unidades reformadas a exemplo do CFAP além do nosso novo anexo administrativo do QCG, sem falar da continuidade do treinamento operacional da tropa no nosso CTO. Porém sem dúvidas a elaboração do nosso sistema de proteção social adequada a Legislação Federal recém aprovada será o nosso grande foco para o próximo ano.

Blog Espaço Militar – Sobre as reformas das unidades militares, como o senhor tem procurado solucionar este problema? E o caso do Quartel Central?

Coronel Marcony Cabral – Como já fora dito já estamos em plena realização desta meta, mas podemos elencar a Companhia de Nossa Senhora da Glória, que deveremos ter outro imóvel no próximo ano e o nosso QCG que já está em processo de elaboração de projeto e busca de recursos para a restauração, por se tratar de patrimônio tombado.

Blog Espaço Militar – Apesar dos últimos concursos realizados, o efetivo ainda não é o adequado para a corporação. O que fazer?

Coronel Marcony Cabral – O Governo do Estado investe em trabalho extraordinário, sendo que no início do mês de fevereiro a ALESE estará votando a nova legislação enviada pelo Governador Belivaldo retirando a taxação do imposto de renda como também planejamos dar sequência ao chamamento de novos candidatos , dependendo claro, da possibilidade financeira do Estado.

Blog Espaço Militar – Quais os pros e os contras de ser comandante da PMSE?

Coronel Marcony Cabral – Recebi esta missão de Deus e por isso me dedico inteiramente a ela para que nunca deixe de merecer a confiança do Governo e dos nobres Policiais Militares. Assim só procuro enxergar a vantagem de servir a minha corporação.

Blog Espaço Militar – Em relação ao HPM o que o comando pode fazer para que ele possa atender a contento a tropa?

Coronel Marcony Cabral – Temos excelentes médicos e profissionais de saúde q são referências no Estado e que prestam um ótimo serviço a corporação. Quanto a estrutura estamos trabalhando no sentido de resgatar o pleno funcionamento do hospital.

Blog Espaço Militar – Como o senhor vê a integração das forças de segurança?

Coronel Marcony Cabral – Essa diretriz do Secretário João Eloy é o maio patrimônio que temos hoje na segurança Pública em Sergipe. A integração é fundamental para o nosso trabalho como mostram os números favoráveis de 2016 até agora. Sem burocracia ou vaidade, investindo na inteligência, tecnologia, e troca rápida de informações estamos no caminho certo.

Blog Espaço Militar – Quais os crimes que mais preocupam a PMSE atualmente?

Coronel Marcony Cabral – Tráfico de drogas e roubo a veículos, além dos homicídios que não pode deixar de ser uma constante preocupação.

Blog Espaço Militar – A participação da PM é apenas na repressão ao crime, ou também na prevenção? E de que forma?

Coronel Marcony Cabral – Pelo contrário a prevenção é a mola mestra do nosso trabalho. Para isso investimos nas forças táticas, na atuação em função dos índices estatísticos, mas principalmente estamos investindo bastante na filosofia de Polícia Comunitária, pois acreditamos que a integração com a comunidade é indispensável para a prevenção da criminalidade. Evidencio aqui também ps programas apoiados pela corporação, a exemplo do PROERD, a escola vai ao Batalhão de Choque, Fumaça Zero , e Estrelas do Mar , que representam a verdadeira prevenção primária.

Blog Espaço Militar – O comando pretende viabilizar a individualização do colete balístico, haja visto que atualmente há compartilhamento do mesmo entre os policiais militares, face não ter o quantitativo suficiente para toda tropa?

Coronel Marcony Cabral – Adquirimos 1000 coletes recentemente, como investimento do Governo do Estado, e a nossa meta para p próximo ano é individualizar esse equipamento.

Blog Espaço Militar – Como o senhor analisa o maior enfrentamento dos marginais à polícia? E de que forma o comando tem orientado a tropa para este caso?

Coronel Marcony Cabral – A criminalidade tem sido um problema nacional, onde seu enfrentamento passa por melhorias na legislação, treinamento e melhorias e avanços sociais. O tráfico de drogas é certamente a base do aumento dos índices criminais e do enfrentamento contra os agentes de segurança. A integração na SSP de Sergipe torna a todos nós agentes de segurança, mais fortes neste enfrentamento diário.

Blog Espaço Militar – Como o senhor avalia as críticas que vem recebendo ultimamente como comandante? Se sente injustiçado ou encara com naturalidade? O senhor pretende buscar a justiça ou abrir processo disciplinar, ou prefere não responder às críticas?

Coronel Marcony Cabral – Eu digo sempre : Deus proverá. A crítica construtiva será sempre bem vinda . A mentira não se sustenta e a calúnia é tratada na forma da Lei. Qualquer denúncia será rigorosamente apurada e encaminhadas à justiça. No mais ,não posso me permitir a deixar de trabalhar pela nossa corporação pra dar ouvidos a tentativas de ataques pessoais q nada constroem.

Blog Espaço Militar – Como o senhor avalia o relacionamento do comando com a tropa e do comando com as associações militares?

Coronel Marcony Cabral – Graças a Deus temos construído uma relação de confiança recíproca através da transparência nas ações.Assim considero que temos uma relação respeitosa e um espírito de família na corporação.

Blog Espaço Militar – Que mensagem de final de ano o senhor deixaria para sua tropa?

Coronel Marcony Cabral – Minha principal mensagem e de gratidão. Gratidão a Deus pela honra de estar no comando da Polícia Militar de Sergipe e gratidão a todos os Policiais Militares que compõem uma das melhores Policias Militares do Brasil . #SOMOSTODOSPMSE

O blog Espaço Militar agradece ao comandante da PMSE pela entrevista concedida e pela atenção dispensada.

Matéria do blog Espaço Militar

31/12/19 - 08:51:50