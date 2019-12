Mais de 28 mil toneladas de asfalto já foram utilizadas na operação Tapa-Buraco

São 68 municípios em diversas rodovias estaduais de Sergipe que receberam os serviços

A operação tapa-buraco percorreu rodovias de 68 municípios sergipanos este ano. Entre os meses de abril e novembro, os trabalhos de recuperação de parte da malha viária estadual melhoraram as condições de trafegabilidade, garantindo assim a segurança de condutores e pedestres em todos os territórios do estado.

Realizados pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Sustentabilidade (Sedurbs), tendo o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), como órgão executor, os serviços utilizaram nestes oito meses de operação 28.436 toneladas de Concreto Asfáltico Usinado a Quente – CAUQ, em diversos trechos das rodovias estaduais em Sergipe. Até novembro deste ano, foi investido com conservação e manutenção rodoviária aproximadamente R$ 16.400.000,00.

O diretor-presidente do DER, Ancelmo Souza, garante que o objetivo desse trabalho é mesmo atender os sergipanos e não para. O cronograma segue mapeando as rodovias que precisam passar por algum tipo de manutenção como essa e ouvindo a população que procura a ouvidoria do DER e os veículos de comunicação para fazer seu pedido. “Estamos atentos às necessidades dos Sergipanos e nos desdobrando para atender aos pedidos de todos. Todos os dias temos trabalho de tapa-buraco em mais de um território sergipano. Já são oito meses de operação e nesse tempo passamos por praticamente todas as rodovias que estavam precisando de reparos e, após essa grande operação, ficará apenas como um serviço de manutenção do trabalho que foi feito até agora”, explica o presidente.

Municípios beneficiados

Os municípios beneficiados foram: Aquidabã, Aracaju, Arauá, Areia Branca, Barra dos Coqueiros, Boquim, Brejo Grande, Campo do Brito, Canhoba, Canindé do São Francisco, Capela, Carmópolis, Cristinápolis, Cumbe, Divina Pastora, Estância, Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, General Maynard, Graccho Cardoso, Ilha das Flores, Indiaroba, Itabaiana, Itabaianinha, Itabi, Itaporanga D’ajuda, Japaratuba, Japoatã, Lagarto, Laranjeiras, Macambira, Malhada dos Bois, Malhador, Maruim, Moita Bonita, Monte Alegre, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Socorro, Pacatuba, Pedrinhas, Pinhão, Pirambu, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, Riachão do Dantas, Riachuelo, Ribeirópolis, Rosário do Catete, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Santa Rosa de Lima, Santana do São Francisco, Santo Amaro das Brotas, Tobias Barreto, Tomar do Geru e Umbaúba, atestando o compromisso do Governo de Estado juntamente com o DER/SE, em realizar as devidas manutenções nas Rodovias Estaduais.