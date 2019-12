Prefeitura de Aracaju mantém 700 pessoas em operação no Réveillon 2020

31/12/19 - 12:33:38

Aracaju se prepara para, mais uma vez, receber o ano novo com muita animação e segurança. Para isso, a Prefeitura atua desde as primeiras horas desta terça-feira, 31, com mais de 700 pessoas da administração em operação.

Segundo a Defesa Civil Municipal, 40 bombeiros civis já estão a postos para atuar no controle do público, estimado em 100 mil pessoas. A Defesa Civil também disponibilizou viaturas de combate a incêndio e atendimento e 2 guarda-vidas, além de fazer o isolamento da área dos fogos.

Já a segurança da festa fica a cargo de 160 guardas municipais, espalhados em pontos fixos e itinerantes, em locais estratégicos. Este, aliás, é o terceiro Réveillon sob os cuidados da Guarda Municipal, que já tem expertise no evento e promete manter a tradição de uma festa tranquila, voltada prioritariamente para as famílias aracajuanas.

Um dos pontos cruciais, o trânsito, conta com cerca de 70 agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) a postos. Eles começaram a atuar desde às 15h, com o início dos bloqueio da avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia.

Para garantir o fluxo e o acesso ao local da festa, a SMTT também montou um bloqueio na rotatória do Terminal de Integração da Atalaia para impedir o acesso de veículos à avenida Rotary. Dessa forma, os condutores estão sendo direcionados para o sentido Norte pela avenida Desembargador José Antônio de Andrade Góes (Coroa do Meio) ou para o sentido Sul pela rua Arício Guimarães Fortes.

A parte estrutural, composta de dois palcos de 178 metros, dois camarotes (um central e o da acessibilidade) e os camarins, passou por uma vistoria geral na tarde de ontem, para garantir o cumprimento do projeto e a segurança da execução dele.

Já a assistência à saúde está sendo feita através de um posto montado na Orla da Atalaia, com uma equipe de 20 pessoas, entre médicos, enfermeiros e técnicos, além de duas ambulâncias do Samu, uma para suporte básico e outra para o avançado; uma sala de estabilização e cinco leitos.

Após o final da festa, mais de 325 garis e margaridas atuarão na limpeza da Orla, que será liberada para o tráfego assim que os serviços forem concluídos.

AAN

Foto:: Felipe Goettenauer