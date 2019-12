REGIÃO NORDESTE CONCENTRA MAIOR VARIAÇÃO PARA O PREÇO DE GASOLINA NO PAÍS

Em 2019, os motoristas do Nordeste pagaram 11% mais caro para abastecer com gasolina, revela o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). O estudo analisou o comportamento dos preços dos combustíveis de janeiro a novembro, e também mostra que, no mês passado, o litro do combustível chegou a recuar 0,1% nas bombas, vendido a R$ 4,613. Ao longo do ano, o etanol registrou variação de 10%.

“Ao analisar os dados do último IPTL, percebemos que, o valor da gasolina no Nordeste apresentou a diferença mais expressiva ao longo do ano. O combustível registrou seu menor valor em julho, com o litro vendido à média de R$ 4,305, ante os R$ 4,783 encontrados nas bombas em maio. Uma variação que fica acima da média nacional para a gasolina, que foi de 9%”, comenta o Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil, Douglas Pina.

O menor valor registrado para o etanol foi em fevereiro, com o litro comercializado a R$ 4,407. O preço é 10% menor que a média encontrada nos postos em maio, que foi de R$ 3,754.

Sobre o comportamento dos preços em novembro, no recorte por Estado, a Paraíba, de forma consecutiva, lidera a posição da gasolina e do etanol mais baratos, vendidos a R$ 4,461 e R$ 3,304, respectivamente. Na contramão, estão o Piauí, com a média mais cara da gasolina, comercializada a R$ 4,761; e o Maranhão, com o litro mais caro do etanol, R$ 3,868.

Em Alagoas, o destaque está nas maiores médias para o diesel comum e o diesel S-10: R$ 3,966 e R$ 3,998, respectivamente. O preço mais barato para esse tipo de combustível foi registrado em Pernambuco: R$ 3,759, para o diesel comum; e R$ 3,744, para o diesel S-10.

Os postos de Sergipe se destacam pelo recuo de 6,4% no preço médio do etanol, com o litro vendido a R$ 3,387, ante os R$ 3,618 de outubro. O Estado registrou, pelo segundo mês consecutivo, a baixa mais expressiva para o combustível de todo o País. Na mesma linha do recorde nacional, está a baixa da gasolina no Ceará, onde o litro do combustível ficou 2,53% mais barato.

Na Bahia, o IPTL mostra um recuo de 0,65% para o etanol, e a gasolina manteve-se estável, vendida a R$ 4,641. Já no Rio Grande do Norte, o litro do etanol foi vendido a R$ 3,754, e a gasolina foi comercializada à média de R$ 4,661, ante os R$ 4,659 de outubro.

No contexto nacional, em 2019 o preço dos combustíveis apresentou variação média de até 9%, quando analisados os valores médios para todo o País em cada mês. Já no recorte por Estado, quando o estudo compara o menor e o maior valor registrado para cada tipo de combustível, essa variação chega a 66%. Foi o caso do etanol, que, em São Paulo, em julho, foi vendido à média de R$ 2,584, ante os R$ 4,299 de maio, encontrados nos postos do Rio Grande do Sul.

Outro dado destacado pelo IPTL é que 89% dos Estados brasileiros têm mais da metade de seus municípios com valores acima da média estadual para a gasolina. Com o etanol, o comportamento não é diferente, pois 78% dos municípios apresentam o preço acima da média para o seu Estado.

