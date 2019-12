Réveillon 2020: confira a programação da festa da virada do ano em Aracaju

Realizado pela Prefeitura de Aracaju em parceria com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), o Réveillon 2020 traz atrações locais, nacionais ao palco da festa, montado na Orla da Atalaia.

A festa começa às 21h, com show da cantora sergipana Winnie Souza, que preparou um repertório regado a interpretações de artistas consagrados com uma roupagem pop para abrir a noite. “Acredito que o show que vou apresentar seja uma forma de agradecer com o que sei fazer, com o que sinto que nasci para fazer. O ano de 2019 foi muito maravilhoso, então, essa será a minha forma de gratidão”, promete Winnie.

Em seguida, sobe ao palco Kaelzinho Ferraz, às 22h30. “Estou mudando, totalmente, o meu repertório para o show da Orla e posso garantir que será muito bom. Esse é o meu grande show, tanto que ainda não caiu a ficha, então, estou empenhado em dar o meu melhor para agradar o público que sei que é exigente”, garante.

Para celebrar a chegada do ano novo, a população irá apreciar a beleza do show pirotécnico, a 0h e, a partir de 0h20, os aracajuanos poderão dançar e curtir o samba de Péricles, seguido pela banda pernambucana Patusco, que encerra a festa com show a partir das 2h.

Confira a programação:

31 de dezembro

21h – show de Winnie Souza

22h30 – show de Kaelzinho Ferraz,

0h – show pirotécnico

0h20 – show de Péricles

2h – show de Patusco

31/12/19 - 05:21:12