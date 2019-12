Tudo pronto para o Réveillon Aracaju 2020 na Orla da Atalaia

Está tudo pronto para o Réveillon Aracaju 2020. Todo o esquema de trânsito já está montado, assim como o estrutural, de serviços e de segurança, finalizando os preparativos para a festa da virada realizada pela Prefeitura de Aracaju, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp).

A administração municipal disponibilizou mais de 700 profissiibaus para atuar desde as primeiras horas desta terça-feira, 31, das quais, 70 são agentes de trânsito. Isso porque, a partir das 15h, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) inicia a Operação Réveillon 2020, com o bloqueio da avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, área de realização dos shows do Réveillon 2020.

“Esse bloqueio será na Passarela do Caranguejo e em um trecho da rodovia Inácio Barbosa (SE-100). Já o segundo bloqueio se estende até os arcos da Orla”, explica o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Além disso, haverá ainda um bloqueio na rotatória do Terminal de Integração da Atalaia para impedir o acesso de veículos à avenida Rotary. Dessa forma, os condutores serão direcionados para o sentido Norte pela avenida Desembargador José Antônio de Andrade Góes (Coroa do Meio) ou para o sentido Sul pela rua Arício Guimarães Fortes.

Também a partir das 15h, não será permitido estacionamento no local e os automóveis e motocicletas que estiverem parados na área serão retirados. Haverá um ponto de táxi nas proximidades e 15 linhas de ônibus especiais, todas partindo do Terminal da Atalaia para os demais bairros da cidade.

O esquema de trânsito montado disponibilizará três corredores principais para chegar até a Orla. “Pelas avenidas Melício Machado, Beira Mar e pela José Carlos Silva (antiga Heráclito Rolemberg). O condutor que segue pela avenida José Carlos Silva em direção à Atalaia será obrigatoriamente direcionado para a Melício Machado. Já quem está na Melício será direcionado para a avenida José Carlos Silva, no sentido DIA”, explica Thiago.

Vale lembrar que a operação do trasporte público transcorrerá normalmente ao longo de todo o dia, sendo alterada somente a partir das 2h, já no dia 1º de janeiro. A partir das 4h, a operação volta ao normal, seguindo a distribuição de linhas comum aos feriados.

Estrutura e segurança

A parte estrutural, composta de dois palcos de 178 metros, dois camarotes (um central e o da acessibilidade) e os camarins, também já está pronta. A vistoria geral foi realizada pela Defesa Civil Municipal, coordenada pelo major Sílvio Prado, esteve no local para os últimos ajustes do projeto.

Segundo o major Sílvio, 40 bombeiros civis atuarão no local durante o Réveillon para o controle do público, estimado em 100 mil pessoas. A Defesa Civil também disponibilizará viaturas de combate a incêndio e atendimento e 2 guarda-vidas e fará o isolamento da área de fogos, que estará a 171 metros do palco.

Já a segurança da festa será feita por 160 guardas municipais, espalhados em pontos fixos e itinerantes, em locais estratégicos. “Esse é o terceiro Réveillon que cuidamos da parte da segurança, então, já temos uma expertise nesse tipo de atuação. Mas, tradicionalmente, é uma festa tranquila, que reúne muitas famílias”, diz o subinspetor da Guarda Municipal, Fernando Mendonça.

A assistência à saúde será feita através de um posto montado na Orla da Atalaia e que contará com uma equipe de 20 pessoas, entre médicos, enfermeiros e técnicos. “Também estaremos com duas ambulâncias do Samu, uma para suporte básico e outra para o avançado; uma sala de estabilização e cinco leitos”, revela a secretária municipal da Saúde, Waneska Barbosa.

Com todos os detalhes já ajustados, a festa será iniciada às 21h, com a cantora sergipana Winnie Souza, destaque no The Voice Brasil 2019. Em seguida, às 22h30, sobe ao palco Kaelzinho Ferraz, revelação do arrocha em Sergipe.

Para celebrar a chegada do ano novo, a população irá apreciar a beleza do show pirotécnico, a 0h e, a partir de 0h20, os aracajuanos poderão dançar e curtir o samba de Péricles, seguido pela banda pernambucana Patusco, que encerra a programação com show a partir das 2h.

Foto Ana Licia Menezes

31/12/19 - 07:17:31