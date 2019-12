Veículo de passeio invade canteiro central, atropela e mata idoso na Osvaldo Aranha

Um homem de aproximadamente 70 anos, morreu no inicio da manhã desta terça-feira (31) na avenida Osvaldo Aranha, em Aracaju.

As informações são de que o idoso de pré-nome Luiz, morreu após ser atropelado por um veículo Santana com um reboque, com placas de São Francisco.

O acidente teria ocorrido após o motorista do carro ter invadido o canteiro central da avenida, quando atingiu o idoso que fazia caminhada no canteiro e que acabou morrendo no local.

Com informações do programa Comando Geral, da rádio Jornal

