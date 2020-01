Atrações do Réveillon de Aracaju promovem mistura de ritmos no palco da festa na Orla

01/01/20 - 09:15:38

Em mais um ano de sucesso da retomada do Réveillon de Aracaju, a Orla da Atalaia foi tomada por milhares de pessoas reunidas pelo desejo de um ano novo de conquistas. No palco principal do evento, grandes nomes locais e nacionais fizeram a trilha sonora para a despedida do ano que passou e para a chegada de 2020. Da areia ao palco, a energia foi quase que uníssona movida pela mesclagem de sons e de gente de todos os cantos, afinal, se tem uma coisa que a capital sergipana entende é promover a mistura.

Por falar em mistura, foi com esse tom que a festa começou às 21h. A cantora sergipana e um dos destaques do programa The Voice Brasil, Winnie Souza, levou para a festa um repertório eclético e cheio de personalidade, dando a músicas muito conhecidas uma roupagem própria com um toque especial da cantora. Assim, Winnie levou muito pop, reggae, MPB e uma pitada de rock para sergipanos e turistas.

“Me senti super lisonjeada, ainda por ver que as pessoas chegaram cedo para conferir o show, então, fechei o ano muito feliz. Separei um repertório bem misturado, para agradar diversos públicos e foi uma alegria participar do Réveillon de Aracaju. Foi uma forma de agradecer a todo o carinho que recebi ao longo de 2019. Para o ano que chegou, só posso esperar as melhores coisas. Agora, em 2020, vou lançar um material novo e estou cheia de expectativas”, afirmou Winnie.

Sem perder o pique dos primeiros momentos da festa, já preparando o público para a virada de ano, o também sergipano Kaelzinho Ferraz levou o arrocha para o Réveillon de Aracaju. Com toda a jovialidade e irreverência, o cantor mostrou que aos 15 anos já sabe fazer música e elevou a voz do público ao cantar o sucesso autoral responsável por alavancar sua carreira, “Biscoitinho”.

“Uma das alegrias da festa foi ver muita gente do meu bairro, que acompanhou o início da minha trajetória, vendo meu show, sem contar esse público animado, me dando todo o apoio. Tenho muito a agradecer pelo ano de 2019 e também por essa parceria com a Prefeitura de Aracaju que acreditou no meu trabalho. Que venha um 2020 cheio de realizações para todos nós”, frisou Kaelzinho.

Pontualmente, às 00h, o palco principal de uma pausa nas apresentações musicais para brindar a chegada de 2020. Com um total de 12 minutos, o céu da Orla da Atalaia abriu espaço para o show pirotécnico que recebeu o novo ano.

E foi nesse clima de novos ares e expectativas para o ano que acabou de começar que o samba tomou conta do Réveillon de Aracaju. O cantor Péricles iniciou a apresentação logo depois do show dos fogos de artifício e fez valer a fama de um dos artistas mais simpáticos do meio. Além dos grandes sucessos de sua carreira, ele levou músicas do seu novo álbum “Mensageiro do Amor”, o que, segundo o cantor, é bem apropriado para uma virada de ano.

“Para mim, poder comemorar a passagem de um ano e a chegada de outro junto a essa galera de Aracaju é um prêmio. Há nove anos, estive aqui na mesma situação, para a virada de ano, e foi maravilhoso. De lá para cá, aconteceram muitas coisas boas. Acredito que estamos renovando as nossas energias e que 2020 seja de muita felicidade para todos”, considerou Péricles.

Pouco depois das 2h do primeiro dia de 2020, a energia da banda pernambucana Patusco comandou o ritmo na Orla. Já conhecido do público aracajuano, inclusive foi uma das atrações da festa da virada 2017-2018, o grupo fechou o evento com chave de ouro e com a alegria que todo mundo quer no começo de um novo ciclo.

“Pra gente, é uma satisfação estar junto a esse público de Aracaju, sempre tão animado. Já tivemos outra experiência de celebrar o réveillon na capital sergipana e contamos com muita energia positiva das pessoas, a mesma que curtimos no primeiro show de 2020. Agradeço pela receptividade e desejamos um ano de alegria para os aracajuanos”, destacou o vocalista do Patusco, Marquinhos de Pilares.

AAN

Foto André Moreira