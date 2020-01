BOLSA FAMÍLIA: CALENDÁRIO DE 2020 PARA PAGAMENTO JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

01/01/20 - 08:24:00

O calendário de pagamentos do Programa Bolsa Família para DOIS MIL E VINTE já está disponível para consulta. O benefício é pago de forma gradual nos dez últimos dias úteis de cada mês. Em janeiro, saque poderá ser feito a partir do dia VINTE. O prazo se estende até TRINTA E UM do mesmo mês. Para saber a data correta de sacar o dinheiro, a família deve observar o último dígito do NIS – Número de Identificação Social-, impresso no cartão do programa.

Depois de identificá-lo, será necessário observar no calendário oficial a data em que a família poderá fazer o saque, mês a mês.Assim, os beneficiários que possuem o cartão com NIS final UM podem sacar no primeiro dia do pagamento — VINTE de janeiro -, já aqueles com o final DOIS podem resgatar o recurso no segundo dia, e assim por diante.

Conforme a diretora do Departamento de Benefícios do Ministério da Cidadania, Caroline Paranayba, é muito importante que as famílias verifiquem o calendário já disponível em diversos terminais de pagamentos da Caixa Econômica Federal e unidades da Rede do Sistema Único de Assistência Social.

Ministério da Cidadania