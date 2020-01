CÂMARA DE SÃO CRISTÓVÃO APROVOU CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL POR UNANIMIDADE

01/01/20 - 07:43:52

Com unanimidade, a Câmara Municipal de São Cristóvão aprovou o Projeto de Lei Complementar 003 /2019 de autoria do Executivo visando a criação da Guarda Municipal.

Cuidar da segurança patrimonial, manter a ordem a pública e agir na defesa dos direitos dos cidadãos e na proteção preventiva municipal são alguns dos deveres da Guarda.

A matéria foi enviada ao Legislativo pela prefeitura e dispõe da estrutura administrativa e assim que sancionado pelo Executivo haverá estudos de viabilidade técnica e financeira, elaboração do código de ética e plano de cargos e salários. Segundo o líder do governo na Câmara, vereador Adailton Lopes, “foi uma conquista para São Cristóvão, principalmente por ser uma cidade histórica com diversos patrimônios materiais tombados pelo Iphan”, argumentou.

Para o presidente da Câmara, Paulo Junior, a aprovação deste projeto é um grande avanço na segurança pública municipal. “Apesar de segurança pública ser dever do Estado, temos que pensar na responsabilidade compartilhada também com o município. Foi um grande avanço para a sociedade sancristovense, pois teremos mais agentes e cuidaremos melhor de nosso patrimônio histórico e cultural”, finalizou.

Fonte e foto TDantas Comunicação