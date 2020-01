PRIMEIRO DIA DO ANO É MARCADO POR HOMICÍDIOS E SUICÍDIOS NO INTERIOR

01/01/20 - 15:30:53

O primeiro dia de 2020, começou registrando pelo menos cinco mortes violentas no estado de Sergipe, pelo menos seis vitimas fatais.

O primeiro homicídio foi registrado no município de Itabaiana. Por volta de 3 horas, o jovem identificado como Geovany Silva do Santos, 20 anos, foi assassinado a tiros na travessa Marcondes Albuquerque Negromonte no bairro Rotary.

A segunda morte ocorreu no município de Frei Paulo, onde uma pessoa morreu atropelada na BR 101. O terceiro caso foi registrado em Frei Paulo, e as informações são de que um homem escorregou e caiu de uma torre.

Já no município de Simão Dias, um jovem de 24 anos foi assassinado. Ele chegou a ser socorrido e levado para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Além desses casos, outras três pessoas cometeram suicídios no interior do estado. As mortes teriam acontecido em Capela, São Cristóvão e Própria.

Com informações do radialista Sandoval Noticias