PROCISSÃO DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES SERÁ REALIZADA NESTA QUARTA-FEIRA

01/01/20 - 07:00:37

A procissão de Bom Jesus dos Navegantes tem mais de 160 anos de tradição, e nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2020, irá realizar a missa às 15h, na Igreja de São Salvador, centro de Aracaju.

O cortejo com a imagem do Santo seguirá até a Ponte do Imperador, onde será embarcada para o trajeto fluvial pelo estuário do Rio Sergipe.

De volta à Ponte do Imperador, ocorrerá o desembarque do andor e os católicos acompanharão a imagem em procissão até a colina, na Igreja de Santo Antônio, onde acontecerá a celebração eucarística presidida por Frei Francisco Gonçalves de Sousa.

A imagem de Bom Jesus dos Navegantes permanecerá naquela Igreja até dezembro deste ano, quando será conduzida para a Igreja do São Salvador, no centro de Aracaju.