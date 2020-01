PÚBLICO ELOGIA O RÉVEILLON DE ARACAJU PELA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA

01/01/20 - 07:20:45

Nas primeiras horas da noite do dia 31, milhares de pessoas já tomavam a Orla da Atalaia. Entre os rostos carregados de expressões esperançosas pelo ano novo, a sensação de segurança era algo comum entre as mais de 100 mil pessoas que participaram do Réveillon de Aracaju. Além da expectativa a cada nova atração, a organização do evento também colaborou para uma virada de ano agradável e cheia de animação.

Enquanto, no palco, passaram os sergipanos Winnie Souza e Kaelzinho Ferraz, e as atrações nacionais Péricles e Patusco, do outro lado, o público era só elogios para a festa da virada de ano.

A professora Andrea Soares destacou que as atrações aguçaram a vontade de participar da festa na Orla, mas, ao chegar, o que chamou a atenção, foi a organização. “A gente sempre se preocupa por causa da quantidade de pessoas, no entanto, me surpreendi como tudo estava organizado. O trânsito, por exemplo, que sempre é caótico, estava mais bem orientado. Tudo isso ajuda a estarmos mais tranquilos”, afirmou.

Já acostumada a aproveitar o réveillon na Orla, a empresária Juliana Koch, acompanhada por um grupo de amigos, ressaltou o bem-estar. “Me senti mais à vontade porque percebi que a festa estava bem preparada. Adorei as atrações deste ano e aproveitei cada momento”, frisou.

Pela tranquilidade da festa, muitas famílias se reuniram nas areias da Praia da Atalaia para ver os shows. O jornalista John Santana apresentou a festa aos sogros. “Esse é o momento em que a gente se reúne para agradecer pelo ano que passou e pedir coisas boas para o que chegou, então, nada melhor do que estar num evento em que proporcione segurança e comodidade. A Prefeitura está de parabéns porque pude perceber que pensou em todos os detalhes”, ressaltou.

Além das atrações musicais, o Réveillon de Aracaju contou com a queima de fogos com 12 minutos de duração, assim como toda uma estrutura para atender às necessidades do público.

Pela primeira vez passando a virada de ano na capital sergipana, a artesã Marlene Nascimento, salientou a segurança durante o evento. “Vim de Simão Dias porque ouvi falar bem da festa. Quando cheguei, comprovei o que me disseram. Gostei muito de ver os guardas passando a todo tempo e isso aumenta a sensação de segurança. Com certeza passarei outros réveillon em Aracaju”, disse.

AAN

Foto André Moreira