Amintas: “nossos guerreiros comeram o pão que o diabo amassou e uma banana”

02/01/20 - 13:23:48

Entre as cobranças que tenho feito em prol dos meus colegas de farda estão as melhores condições de trabalho e isso inclui a alimentação que, infelizmente, tem sido uma vergonha. Pior foi nessa virada de ano, para aqueles que tiraram serviço, deixaram as suas famílias em casa para dar segurança a população na noite do réveillon. E isso inclui também guardas municipais e agentes de trânsito. Enquanto milhares de pessoas brindavam com suas mesas fartas, o que considero justo, nossos bravos guerreiros e guerreiras comiam, literalmente, “O PÃO QUE O DIABO AMASSOU” e uma BANANA.

A logística, que inclui o fornecimento da alimentacão, era de responsabilidade da Prefeitura de Aracaju. Eu duvido que o Prefeito Edvaldo Nogueira ou qualquer um de seus secretários e aliados, tivessem coragem de comer aquilo que foi fornecido.

Não podemos tolerar esse tipo de comportamento, é muita humilhação! Não vou me cansar de defender esses homens e mulheres que lamentavelmente são tão desvalorizados. Isso não vai ficar assim!

Vereador Cabo Amintas