Centro de Excelência 28 de Janeiro realiza formatura de estudantes

02/01/20 - 14:11:41

O Centro de Excelência 28 de Janeiro, Monte Alegre de Sergipe, realizou a formatura das primeiras turmas do Ensino Médio Integral, envolvendo mais de 50 estudantes e seus familiares. O evento ocorreu na noite do dia 27 de dezembro com a coordenação do professor de Matemática Edson Oliveira. O professor ressaltou a importância deste momento na vida de cada um dos estudantes, pois alguns podem não querer ir à universidade e sim construirem família, empreenderem etc. Assim, terá um registro eterno. Além disso, trata-se da conclusão do ciclo da educação básica.

Ao longo dos últimos três anos, os estudantes desta unidade de ensino desbravaram mundos diferentes, provocaram as limitações do corpo e da mente, enfrentaram medos, resistiram ao cansaço, construíram sonhos, tornaram protagonistas da vida. Foram instruídos a uma formação acadêmica de excelência, para a vida e para as competências do Século XXI.

A gestora da unidade, Thaise Muller, destacou a formação humana que a escola promoveu aos estudantes, constituindo cidadãos/cidadãs mais conscientes de sua ação na sociedade, diminuindo os laços preconceituosos e fortalecendo as interações humanas.

Foi nessa sintonia que ocorreu a despedida dos estudantes e a entrega deles para a sociedade. Agora resta torcer pela concretização dos sonhos de cada um. É nessa interação e relação humana que os funcionários, professores e equipe gestora do Centro de Excelência 28 de Janeiro desenvolvem suas funções, olhando sempre para o estudante. Assim, o sonho não torna-se utopia.

A cerimônia foi prestigiada pela prefeita municipal, Marinez Pereira, vereador Dorge, (representando o deputado federal Valdevan Noventa), Bicinho da Society, professor Cicero Gomes (ex-coordenador da unidade de ensino), Simone Fonseca ( ex-professora da unidade de ensino), Lark Soany (ex-diretora do Colégio Estadual José Inácio de Farias), professores e funcionários da escola.

Carlos Alexandre Nascimento Aragão

Professor do Centro de Excelência 28 de Janeiro