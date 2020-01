CONSELHEIRO LUIZ AUGUSTO INICIA GESTÃO NA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

02/01/20 - 14:02:38

O conselheiro Luiz Augusto Ribeiro iniciou nesta quinta-feira, 2, sua primeira gestão na presidência do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE). Empossado no último dia 9 de dezembro, ele seguirá à frente do órgão durante o Biênio 2020/2021.

Em reunião com diretores e integrantes do corpo técnico da Casa, o novo conselheiro presidente reiterou o que havia dito em sua posse, quanto à ênfase que deve ser dada às ações de fiscalização e controle.

“O Tribunal deve atuar de modo que o cidadão sinta os efeitos de um controle regular, pautado no planejamento de ações de auditoria, respeitando, sempre, o devido processo legal na esfera do controle externo”, afirma Luiz Augusto Ribeiro

Sua gestão coincide com o momento em que o TCE de Sergipe comemora 50 anos de existência – embora tenha sido criada pela Emenda Constitucional nº 2, em 30 de dezembro de 1969, a Corte teve sua sessão de instalação em 30 de março de 1970.

“É uma data que deve ser comemorada com muito trabalho, sempre em busca do aprimoramento do desempenho das competências que a Constituição Federal nos outorgou”, ressalta o conselheiro presidente.

A nova Mesa Diretora do TCE/SE é integrada ainda pela conselheira Susana Azevedo e pelo conselheiro Carlos Alberto Sobral, novos vice-presidente e corregedor geral, respectivamente.

Conforme prevê seu Regimento Interno, no mês de janeiro o Tribunal encontra-se em período de férias coletivas, de modo que as sessões da Câmaras e do Pleno serão retomadas no próximo mês de fevereiro.

Por DICOM/TCE