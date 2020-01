DOIS MORADORES DE RUA SÃO BALEADOS E UM MORRE NO CENTRO DE ARACAJU

02/01/20 - 09:22:15

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida no final da noite desta quarta-feira (01), após serem baleados na Avenida Carlos Firpo, no Centro de Aracaju. As informações passadas pela polícia são de que as vítimas são moradoras de rua.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) com um tiro no braço e outro na coxa. Já o homem não resistiu e morreu no local.

Não há informações sobre o autor dos disparos e o caso será investigado pela Polícia Civil.