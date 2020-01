Dr. Valberto pode ir para o MDB e deve disputar a prefeitura de Propriá

02/01/20 - 19:15:50

O médico Valberto Oliveira (sem partido) vem recebendo muitos convites de lideranças e de populares para disputar a prefeitura de Propriá.

Ao jornalista Carlos Ferreira, na tarde desta quinta-feira (02), Dr. Valberto afirmou que fica bastante satisfeito com os convites, mas faz questão de adiantar que no momento sua preocupação é continuar trabalhando para oferecer uma saúde de mais qualidade ao povo sergipano, enquanto Secretário de Estado da Saúde. Segundo ele, os avanços e as conquistas são muitos, mas reconhece que resta muito a ser feito.

Com relação à disputa pela prefeitura de Propriá, Dr. Valberto disse que continua com o firme propósito de disputar a eleição, apresentando projetos capazes de darem uma melhor qualidade de vida ao povo propriaense. “Na hora certa vamos apresentar nossas propostas, idéias e projetos e se Deus quiser, com nossa vitória, haveremos de escrever uma nova história de paz, desenvolvimento e progresso na nossa querida Propriá”, disse Dr. Valberto.

O médico conta com apoio de várias lideranças políticas e comunitárias que, como ele, estão inconformados com o abandono do município nos mais diversos setores. “A atual gestão tem deixado muito a desejar e o sentimento de mudança tem tomado conta da grande maioria da população, que têm destacado no nosso nome e na nossa força de trabalho, como um um caminho sólido para melhorar a,qualidade de vida do povo”, disse.