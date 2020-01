Edvaldo Nogueira celebra o sucesso do Réveillon de Aracaju

02/01/20 - 05:15:48

O prefeito Edvaldo Nogueira celebrou o sucesso de mais uma edição do Réveillon de Aracaju, que reuniu mais de 100 mil pessoas na Orla da Atalaia. O evento, marcado pela organização e segurança, contou com shows de Péricles, Kaelzinho Ferraz, Patusco e Winnie Souza, além do show pirotécnico na virada para 2020.

Para Edvaldo, o grande público que compareceu ao Réveillon é o resultado do trabalho que a atual administração vem desenvolvendo desde 2017, quando a festa foi retomada. “Fizemos questão de realizar o Réveillon desde o primeiro ano da gestão, pois entendemos a importância da festa para a cidade. A cada ano, a festa foi ficando mais organizada, mais bonita e assim foi atraindo mãos gente. Temos como marcas a segurança e a tranquilidade. O resultado disso é a presença de mais de 100 mil pessoas fazendo esta festa linda, a maior dos últimos anos”, declarou.

Edvaldo ressaltou ainda que a festa é momento de celebrar as conquistas e apontar para um futuro melhor para a cidade. “É uma sensação maravilhosa ver milhares de aracajuanos, sergipanos e turistas celebrando o ano novo com paz, amor e alegria. É com este espírito que governamos Aracaju e o trabalho que estamos desenvolvendo devolveu ao aracajuano o orgulho pela cidade”, disse.

“Um prêmio”

O cantor Péricles se disse muito feliz em fazer um dos shows do Réveillon de Aracaju. “Para mim, poder comemorar a passagem de um ano e a chegada de outro junto a essa galera de Aracaju é um prêmio. Há nove anos, estive aqui na mesma situação, para a virada de ano, e foi maravilhoso. De lá para cá, aconteceram muitas coisas boas. Acredito que estamos renovando as nossas energias e que 2020 seja de muita felicidade para todos”, afirmou.

Estrutura completa

Em mais um ano de realização do Réveillon, a Prefeitura de Aracaju se organizou antecipadamente para receber as mais de 100 mil pessoas que, na virada de ano de 2019 para 2020, lotaram a Orla da Atalaia. Para isso, diversos serviços foram pensados e articulados intersetorialmente para melhor atender sergipanos e turistas que escolheram a capital sergipana como destino para receber o novo ano. Ao todo, mais de 700 pessoas da administração municipal trabalharam na operação nas mais diversas áreas, como a Guarda Municipal, agentes de trânsito, profissionais de saúde, técnicos da Defesa Civil, garis e margaridas, entre outros.

Pela primeira vez passando a virada de ano em Aracaju, a artesã Marlene Nascimento, salientou a segurança durante o evento. “Vim de Simão Dias porque ouvi falar bem da festa. Quando cheguei, comprovei o que me disseram. Gostei muito de ver os guardas passando a todo tempo, pois isso aumenta a sensação de segurança. Com certeza, passarei outros réveillon em Aracaju”, disse.

O presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Cássio Murilo Costa, ressaltou que o sucesso da festa está associado ao fato de ser um evento democrático, que agrada a todos por ter uma programação variada. “Mais uma o prefeito Edvaldo Nogueira acertou na realização dessa festa, que mobiliza toda a prefeitura para dar esta oportunidade ao aracajuano de comemorar a chegada do Ano Novo na Orla da Atalaia. É um evento democrático, com todos os ritmos e com uma grande estrutura”, destacou.

AAN

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA