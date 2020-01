“Em breve pagaremos a última parcela dos precatórios de Propriá”, diz Iokanaan

02/01/20 - 13:00:50

Um apanhado de ações que a administração do prefeito Iokanaan Santana fez durante os seus três anos de administração dele pode ser de total desconhecimento por parte da maioria da população. São ações importantes, a exemplo de mais de R$ 7 milhões de reais em precatórios que já foram pagos. Tais valores computam o tempo de mais de dez anos e só agora esta sendo totalmente pago em parcelas pela administração atual. É um chamado para consciência pública.

Como resultado dessa ação – o pagamento dos precatórios, que é da ordem de mais de R$ 7 milhões de reais – o Prefeito Iokanaan explicou ao site PropriáNews que o município hoje pode angariar recursos junto ao Governo Federal. “Estamos pagando as últimas parcelas dos precatórios em breve”, disse Iokanaan. A dívida que tornará Propriá livre do débito dos precatórios, deve ser efetuada nos próximos meses de 2020. A parcela da dívida dos precatórios é um dos motivos que engessa a administração municipal que fica impedido de gerar obras e qualidade de vida no município.

A citação do pagamento dos precatórios é só um exemplo do que vem sendo feito e grande parte da população não tem conhecimento. Outras tantas ações também foram desenvolvidas e precisam ser demonstradas, não só para exponear a imagem da administração municipal, mas sim porque provém do dinheiro público da população que paga impostos. Por falar em impostos, a falta de pagamento do IPTU, por parte de alguns gera um dos maiores rombos impedindo que o município tenha melhor qualidade de vida.

Iokanaan planeja um leque de divulgação para tornar pública as ações e chegar à cada cidadão.

Da redação

Adeval Marques