Guarda Municipal de Rosário recupera o 44° veículo após ser tomado em assalto

02/01/20 - 07:05:26

Na noite dessa quarta-feira (01), três indivíduos em um veículo Pálio de cor Vermelha, abordaram pessoas em um bar no conjunto Etelvino Barreto, na fuga levaram o veículo Gol de cor Prata, placa IAM 4453 com destino ao município de Maruim pela rodovia estadual.

A Guarda Municipal de Rosário foi acionada por telefone, momento qual iniciaram as buscas, localizando o veículo na BR 101 no Pau ferro, no município de Maruim nas proximidades do posto Flecha!

Segundo informações colhidas no local, a vítima foi alvejada por disparos por se negar a entregar a chave do veículo Gol, mas passa bem, não existe riscos de complicações grave.

Informações e foto GMRC