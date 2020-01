Jucese orienta mais de 18 mil usuários sobre o registro empresarial

Órgão tem uma equipe disponível para esclarecer dúvidas por telefone e presencialmente

Sempre atenta em atender aos cidadãos que procuram por informações e orientações relacionadas ao registro empresarial, a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) realizou no ano de 2019 mais de 18 mil atendimentos aos seus usuários – empreendedores, contadores, advogados, administradores, entre outros profissionais – por meio telefônico e presencial.

Com a implantação do projeto “Jucese 100% Digital” – registro de empresas totalmente online – e com o registro automático de empresas, a Junta Comercial procurou disponibilizar aos usuários um atendimento ainda mais ágil e eficiente, ampliando o número de atendentes ao público tanto no setor de teledigifonia quanto presencial.

“Atualmente, em nossa sede, nove colaboradores estão trabalhando focados em atender ao nosso público diariamente, esclarecendo os mais diversos tipos de dúvidas do registro em si, assim como do sistema do nosso Portal de Serviços Agiliza Sergipe. Com a virtualização dos nossos serviços, realocamos alguns colaboradores para dar esse suporte a mais aos usuários”, informa o presidente da Jucese, Marco Freitas.

As informações mais recorrentes solicitadas pelos usuários são: documentação necessária e taxas para a constituição, alteração e baixa de empresas; esclarecimentos sobre exigências (erro ou pendências de informações em processos), uso do certificado digital e processo eletrônico.

A assistência ao público ocorre, sobretudo, entre os profissionais da contabilidade – principais responsáveis pelo registro de empresas. Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE), Vanderson Mélo, reconhece que em 2019 houve um grande avanço na Junta Comercial. “A informatização dos serviços da Jucese facilitou, de sobremaneira, os trabalhos dos profissionais, que passaram a dispor de maior tempo. Ou seja, ganharam os profissionais da contabilidade e ganharam os empresários. Além do mais, a Junta começou, neste ano, a fazer a triagem do atendimento de tal forma que percebemos um ganho de qualidade, seja na forma presencial ou por telefone”, destaca.

Sede e Escritórios Regionais

O suporte aos usuários na sede da Jucese – localizada na Rua Propriá, Nº 315 – Centro, Aracaju/SE – ocorre presencialmente de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h; e através do telefone (79) 3234-4144/4129. Já nos Escritórios Regionais, o atendimento presencial também ocorre de segunda a sexta-feira, mas com horários diferenciados. Atualmente, há dez pontos de atendimento nos Municípios de Estância, Itabaiana, Itabaianinha, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Propriá, Tobias Barreto, Capela e Carmópolis. Para saber o horário de funcionamento de cada um deles é só acessar o site www.jucese.se.gov.br.

Fonte e foto assessoria