Mais de 200 sergipanos estão envolvidos em esquema de fraude de licenciamento

02/01/20 - 16:57:45

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (02), a segunda fase da operação que investiga fraudes no licenciamento de veículos no Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE).

Segundo o delegado Everton Santos, que investiga um esquema de golpes em usuários do Detran em Sergipe, mais de 200 sergipanos, entre pessoas físicas e jurídicas, estão envolvidos na ação delituosa. O prejuízo total passa de meio milhão de reais.

A Polícia Civil vai intimar essas pessoas para identificar os envolvidos no esquema. De acordo com o delegado, os licenciamentos eram pagos com cartões de terceiros, sem consentimento, e os envolvidos cobravam dos proprietários dos veículos valores abaixo dos valores cobrados pelo Detran.

Na primeira fase da operação realizada em outubro de 2019, a polícia prendeu em flagrante um homem, que de acordo com a investigação, confessou que abordava pessoas nas proximidades de unidades do Detran e oferecia pagamento do licenciamento anual de veículo com desconto.

O delegado informou que o Detran/SE irá cancelar todos os licenciamentos e outros documentos dos veículos pagos através dessa fraude. As pessoas que serão intimadas não são vítimas, e sim beneficiarias de um sistema fraudulento e podem ser indiciados caso o Ministério Público ofereça denúncia.

Inicialmente o prejuízo que chega a R$ 500 milhões vai para as bandeiras de cartões, mas a vítima é uma empresa prestadora de serviço do Banco do Estado de Sergipe (Banese), que faz as operações de pagamento do Detran.

Ainda segundo o delegado, as pessoas que se beneficiaram com a fraude poderão ficar livres do enquadramento no crime com o pagamento regular do licenciamento.