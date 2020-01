MNSL comemora nascimento do primeiro bebê da unidade em 2020

02/01/20 - 09:00:30

Anthony Levi foi o primeiro bebê a nascer em 2020 na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade gerenciada pela Secretaria do Estado da Saúde (SES). O menino nasceu prematuro, com 36 semanas, pesando 2,505 kg e 44,5 cm. A criança chegou ao mundo às 00h56 de 01 de janeiro de 2020 e contou com o apoio da enfermeira obstetra Camila Martins Oliveira, da residente em obstetrícia Ana Bárbara e do obstetra Juan Rivas.

Emocionada após o parto, a mãe Amanda Karolaine dos Santos agradeceu a toda equipe da maternidade pelo carinho, acolhimento e cuidados realizados, e disse estar muito feliz por seu filho ter sido o primeiro bebê do ano na Lourdinha. “Meu primeiro filho, uma bênção na minha vida. Agradeço a Deus por essa dádiva”, disse a parturiente.

Matheus de Jesus Silva, 21 anos, pai de Anthony, disse que vai cuidar com carinho e atenção do filho, para que ele cresça saudável e tenha um grande futuro. “O nascimento precoce de Anthony foi uma surpresa, não esperava que fosse durante as comemorações do Réveillon. É realmente um momento feliz”, observou o pai.

A enfermeira Camila Martins disse que Anthony, apesar de prematuro, passa bem. Ela atentou que a MNSL realiza o procedimento correto e necessário dentro dos padrões de saúde, de forma acolhedora, qualificada e humanizada. O bebê e a mãe estão na Ala Azul da unidade, para alegria e comemoração da vida no novo ano.