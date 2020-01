9 CORPOS FORAM RECOLHIDOS PELO IML NO PRIMEIRO DIA DE 2020 EM SERGIPE

02/01/20 - 08:52:53

O Instituto Médico Legal (IML) registrou a entrada de nove corpos no primeiro dia do ano no estado de Sergipe.

Foram três vítimas de homicídio, duas por suicídio, duas morte não esclarecidas, uma vítima de homicídio por arma branca, uma morte por acidente de trânsito.

Corpo de homem sem identificação, vítima de homicídio por arma de fogo no centro de Aracaju; Edivan Rodrigues Silva, 21 anos, vítima de arma branca no povoado Juerana em Lagarto; Outro corpo sem identificação, sexo feminino, causa morte a esclarecer, em Nossa Senhora do Socorro; MAJS, 77 anos, morte por enforcamento em Capela; JFS, 57 anos, morte por enforcamento no povoado Pau da Marreca em Propriá; Alan Cléverton Santos de Santana, 24 anos, vítima de arma de fogo em Simão Dias; Thiago de Jesus Santos, 32 anos, causa morte a esclarecer em Poço Verde; Geovany Silva dos Santos, 20 anos, vítima de homicídio por arma de fogo em Itabaiana e Romário de Jesus dos Santos, 23 anos, vítima de acidente de trânsito em Frei Paulo.