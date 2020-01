PMA recebe 247 inscrições para processo seletivo da Secretaria da Juventude e Esporte

02/01/20 - 12:47:18

Ao todo, 247 candidatos deverão disputar as seis vagas disponibilizadas no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte – Sejesp, de acordo com o levantamento feito pela Gerência Geral de Desenvolvimento de Pessoas (Gergdep) da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) da Prefeitura de Aracaju. O certame, cujas inscrições foram encerradas no último dia 30 de dezembro, visa à contratação de profissionais da Educação Física para atuação nas funções de coordenador-geral, coordenador técnico-pedagógico e monitor, no Projeto Seleções do Futuro.

Segundo a gerente geral da Gergdep, Noêmia Gois, a função que mais teve inscritos foi a de monitor, com 185 registros, seguida de coordenador técnico-pedagógico com 46 e coordenador-geral com 16 inscrições. “Na próxima segunda-feira, dia 6, estaremos divulgando a relação de inscritos, conforme preestabelecido no edital. Em seguida, já na terça-feira (7), será publicado um novo edital de convocação para a entrega documental na Seplog, que deverá acontecer no dia 10”, explica.

“Esse é um processo que vislumbra a realização de um projeto que inclui pessoas através do esporte, em especial do futebol. Enquanto secretaria responsável pela execução do certame, temos a responsabilidade de garantir que todo o cronograma constante no edital seja cumprido de forma transparente e com toda a segurança possível. Por isso, temos uma comissão composta de profissionais da área esportiva, além de outros com expertise em processos seletivos, visando garantir o sucesso do PSS da Sejesp”, afirma o secretário da Seplog, Augusto Fábio Oliveira. O resultado final está previsto para o dia 24 de janeiro de 2020.

Inclusão

Esse é o terceiro processo de seleção que a Prefeitura de Aracaju realiza com reserva de vagas para afrodescendentes. Desta vez, 65 candidatos se autodeclararam pretos ou pardos no ato de inscrição para a função de monitor, a única com vaga disponível para essa população. “Além de estar preconizada em legislações específicas, é uma das premissas do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju, capitaneado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, no sentido de fazer da capital sergipana uma cidade cada vez mais humana e inclusiva”, pontuou Augusto Fábio.

Seleções do Futuro

O projeto prevê a criação de um pólo esportivo na modalidade futebol, e é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju e o Ministério da Cidadania (antigo Ministério do Esporte). Além disso, tem como finalidade assistir cerca de duzentas crianças e adolescentes na faixa etária de 6 aos 16 anos do bairro Bugio. Os profissionais contratados atuarão em jornadas de 20 e 40 horas semanais, com remunerações que variam de R$866 a R$2.800,00.