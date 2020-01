Ser Educacional oferece mais de 100 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação

02/01/20 - 15:22:18

O Ser Educacional, um dos maiores grupos de educação superior privada do Brasil, mantenedor das marcas UNINASSAU, UNAMA, UNG, UNIVERITAS, UNINABUCO e UniNorte, está com inscrições abertas para mais de 100 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. As oportunidades fazem parte do projeto Capacita, que visa oferecer capacitação rápida e gratuita para a população, favorecendo, além do indivíduo, as economias locais.

A ação acontece duas vezes por ano, nos meses de janeiro e julho, na maioria das unidades do grupo espalhadas pelo Brasil, e integra o calendário de Responsabilidade Social do grupo. “Nossas instituições têm o foco na qualificação das pessoas. Temos como objetivo prepará-las para que cheguem ao ambiente profissional aptas para desenvolverem suas atividades. O projeto Capacita vem reforçar exatamente essa ideia, afinal, ofertamos de maneira gratuita, cursos de alta qualidade em um curto prazo para a população”, diz o presidente do Ser Educacional, Jânyo Diniz.

Serão milhares de vagas distribuídas em diversos cursos que englobam todas as áreas de ensino. Entre as opções de capacitação disponíveis estão: Como se comportar em uma entrevista de emprego; Como construir seu currículo; Libras; Empreendedorismo; Primeiros Socorros; Liderança e desenvolvimento de equipes; Nutrição e Alimentação Esportiva; Direito do Consumidor; GESTÃO ESTRATÉGICA DE VENDAS; WORSHOP DE ARBITRAGEM; Avaliação de imóveis; Como cuidar da Saúde Mental na vivência cotidiana; OFICINA DE MOLHOS BÁSICOS; OFICINA DE PANCS; entre outros.

Além de promover a educação, o projeto ajuda instituições carentes com doações de alimentos não perecíveis, material de limpeza e higiene pessoal arrecadados no ato da inscrição dos cursos. As informações sobre as ofertas por unidade, inscrições, datas e horários podem ser encontradas nos links abaixo:

Por assessoria de Imprensa