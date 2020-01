“Sopro de Esperança”, define empresário ao falar sobre obra da Deso em Itabaiana

Dono de uma loja de móveis que fica na parte central de Itabaiana, o comerciante José Augusto de Jesus Júnior (foto), lembra que em 2014 a água da chuva invadiu seu negócio após um temporal e ele perdeu quase toda mercadoria. Agora, ao ver as obras de esgotamento sanitário, micro e macrodrenagem que a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) executa no município serrano, Júnior tem a convicção de que os alagamentos devem ficar apenas na memória.

“Quando a trovoada vinha, eu já ficava com o coração apreensivo, temendo que a chuva levasse, mais uma vez, meu patrimônio. Essa obra é um verdadeiro sopro de esperança para Itabaiana, pois desde que nasci sempre vi o município passar por cruéis enchentes que geram desespero em toda população”, conta o empresário, ao revelar que foi testemunha ocular da redução dos alagamentos nas chuvas que caíram em 2019.

Assim como para José Augusto Júnior, a chegada do novo ano traz uma expectativa muito positiva para os moradores da cidade. O serviço da Deso segue em ritmo avançado e os ganhos já começam a ser notados pela população que é beneficiada pelo programa Águas de Sergipe que é desenvolvido com a finalidade de melhorar a qualidade da água e práticas de gestão da bacia hidrográfica do rio Sergipe.

Financiada com recursos do Banco Mundial, a estruturação das redes de esgotamento e drenagem representa uma conquista imensurável para o saneamento, e consequentemente, para a saúde dos itabaianenses. Segundo o diretor de Meio Ambiente e Expansão da Deso, José Gabriel Almeida de Campos, “o esgoto e a água da chuva, antes despejados juntos no Açude da Marcela, serão conduzidos a locais diferentes, fruto de um investimento de mais de R$ 47 milhões para a melhora da qualidade de vida da população”.

Isso porque, conforme José Gabriel, os itabaianenses não estarão mais expostos às doenças geradas pela falta do saneamento e serão abastecidos com água tratada com tecnologia ultravioleta, iniciativa pioneira no estado. “Para tornar o sistema ainda mais eficiente, será necessária a contribuição da comunidade através da estruturação de redes independentes de esgoto e drenagem também em seus imóveis”, lembra o diretor, ao informar que a obra compreende 3,5 mil ligações.

Ações em bloco

Os trabalhos só devem ser concluídos no primeiro semestre de 2020 e estão divididos em blocos, mas as redes de drenagem entram em operação a medida em que são concluídas. “As equipes começam, este mês, a atuar na região onde ocorre a feira local e, por isso, o comércio foi realocado para o entorno do Estádio Etelvino Mendonça, mas todos os vendedores estão apoiando a iniciativa porque compreendem a relevância da obra para a cidade”, pontua Gabriel.

