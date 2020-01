Avenida Hermes Fontes continua com binário nesta sexta-feira, dia 3

03/01/20 - 05:30:29

A obra de infraestrutura do corredor Hermes Fontes continua nesta sexta-feira, 3, concentrada no sentido Norte (DIA/Centro) da via, entre a avenida Edelzio Vieira de Melo (Explosão) e a rua Campo do Brito. No sentido Sul (Centro/DIA) está formado um binário para a circulação dos veículos, no trecho entre a avenida Edelzio Vieira de Melo e a rua Euclides Paes Mendonça.

Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão no local para garantir a mobilidade urbana e orientar os condutores.

Rotas Alternativas

Para evitar congestionamentos e minimizar transtornos, a SMTT recomenda a utilização de rotas alternativas. Assim, quem estiver seguindo sentido DIA/Centro pode utilizar as ruas José de Faro Rollemberg, Américo Curvelo, Construtor João Alves e Lagarto. Os que estiverem trafegando no sentido Centro/DIA, podem acessar as ruas Estância ou Dom Bosco e seguir pela avenida Edélzio Vieira de Melo para retornar à Hermes Fontes.

Corredor Augusto Franco

A obra de infraestrutura do corredor Augusto Franco permanece concentrada na construção da nova ciclovia no canteiro central da avenida. Nesta sexta, a frente de trabalho atuará entre o cruzamento da via com as avenidas Desembargador Maynard e Tancredo Neves.

