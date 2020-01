BPRP FECHA O ANO COM 157 ARMAS E 96 QUILOS DE DROGAS APREENDIDOS

03/01/20 - 12:54:29

O Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) da Polícia Militar realizou, no ano de 2019, diversas ações de combate ao crime e de preservação da ordem e harmonia pública. Os trabalhos culminaram em prisões, apreensões e recuperação de veículos roubados.

Seguindo o planejamento estratégico operacional traçado pelo Comando Geral e pelo Comando do Policiamento Militar da Capital, o Batalhão de Radiopatrulha torna público os números resultantes das ações policiais desenvolvidas ao longo do ano de 2019.

Os radiopatrulheiros confeccionaram 486 relatórios de ocorrências policiais e conduziram 654 suspeitos às Delegacias da capital e da Grande Aracaju.

Foram apreendidas nas ruas da grande Aracaju 157 armas de fogo e 752 munições dos mais diversos calibre, bem como 96,723 quilos de entorpecentes, sendo 65 kg de maconha, 10,348 kg de crack e 18,375 kg de cocaína, 94 balança de precisão, 10 coletes balísticos e a quantia de R$ 21.265,00 reais.

Os policiais do BPRp também efetuaram a prisão de 17 foragidos da justiça e recuperaram 103 veículos com restrição de roubo, sendo 44 motocicleta e 59 carros. No que se refere à fiscalização de trânsito, os radiopatrulheiros executaram 244 autos de infração durante o ano de 2019.

Foram apreendidas nas ruas da grande Aracaju 157 armas de fogo e 752 munições dos mais diversos calibre, bem como 96,723 quilos de entorpecentes, sendo 65 kg de maconha, 10,348 kg de crack e 18,375 kg de cocaína, 94 balança de precisão, 10 coletes balísticos e a quantia de R$ 21.265,00 reais.

Os policiais do BPRp também efetuaram a prisão de 17 foragidos da justiça e recuperaram 103 veículos com restrição de roubo, sendo 44 motocicleta e 59 carros. No que se refere à fiscalização de trânsito, os radiopatrulheiros executaram 244 autos de infração durante o ano de 2019.

Informações e foto SSP