Comunidade escolar deve ficar atenta ao Portal de Matrícula Online

03/01/20 - 05:59:49

Depois de encerradas as festas de final de ano, a rotina vai se reordenando para dar continuidade às atividades escolares. Os estudantes que concluíram o Ensino Fundamental e os demais que já estão cursando o Ensino Médio devem ficar ligados no Portal de Matrícula Online no site da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do endereço https://matriculaonline.seduc.se.gov.br/

O aluno interessado em se matricular em uma das 337 escolas da Rede Estadual de Ensino terá que ficar atento ao período de matrícula da escola em que deseja estudar. A coordenadora do Censo Escolar, Jucileide Aragão, ressalta que o aluno da rede tem a rematrícula garantida. No entanto, se o estudante optar por estudar em outra unidade de ensino da rede ou outra modalidade terá que se atentar ao período de matrícula da escola que pretende cursar o novo ano letivo de 2020.

Para o aluno candidato ao ingresso nas mais de três centenas de escolas estaduais também devem seguir o mesmo procedimento, ressalta Jucileide. “Eles devem acessar o portal da matrícula, verificar a escola que deseja ingressar e se o período de matrícula já está aberto para candidatos à rede; e realizar a matrícula seguindo o passo a passo no site”, explica.

A matrícula é realizada pelo aluno ou responsável legal. Em caso de dificuldade ou a falta de acesso à internet, todas as escolas estarão disponíveis para realizar as matrículas das 8h às 22h, conforme calendário divulgado pela escola.

Ensino Médio em Tempo Integral

Os alunos que se interessarem pela modalidade de ensino implementada nas escolas sergipanas, tem o prazo de dois dias para efetuar a matrícula também no site da Seduc. De 20 a 22 de janeiro, os egressos do ensino convencional que estudam na Rede Estadual poderão se matricular nos mais de 40 Centro de Excelência distribuídos em todas as Diretorias Regionais de Educação e na Diretoria de Educação de Aracaju, que ofertam o Ensino Médio em Tempo Integral. No período de 22 a 24, ingressos de outras redes também poderão efetuar a matrícula.

FOTO: EUGÊNIO BARRETO

Assessoria de Comunicação da SEDUC