CPTRAN registra redução 14% número de acidentes em 2019

03/01/20 - 08:08:17

A CPTRAN trabalhou durante todo o ano de 2019 no intuito de aumentar a ostensividade policial militar nos corredores de trânsito da nossa capital, bem como coibir aqueles cidadãos que por ventura insistiram em infringir as leis de trânsito.

Desta feita, o número de acidentes de trânsito registrados pela CPTRAN reduziu em na capital. Enquanto que em 2018 foram registrados 901 acidentes com vítimas, 2019 registrou 774 sinistros, gerando assim uma redução de 14% em relação aos dois anos citados. Já em relação a fatalidades, houve um aumento considerável, pois, enquanto em 2018 registramos 19 mortes, 2019 registrou 28 óbitos na capital.

Ainda sobre acidentes, lembramos que a CPTRAN só atende acidentes com vítimas lesionadas ou fatais, através do 190, bem como envolvimento com embriaguez ou qualquer outro crime, sendo a SMTT DE Aracaju a responsável pelo atendimento de acidentes de trânsito sem vitimas através do 118.

A operação LEI SECA foi bastante enfatizada em todas as blitz feitas pela CPTRAN, cabendo a cada cidadão a consciência de que se for dirigir, não beba. Neste sentido, 385 pessoas foram autuadas pela CPTRAN EM 2019 nessas operações e 151 foram presas por embriaguez ao volante na capital.

12 ( doze ) veículos roubados/furtados foram recuperados pela CPTRAN em 2019 e 25 (vinte e cinco) flagrantes de tráfico ilícitos de drogas foram feitos pelas nossas guarnições, 20 ( vinte) pessoas foram presas por cometimento de roubos e furtos na capital pelas nossas guarnições em 2019.

“ Tivemos muito trabalho para ser realizado pelas nossas guarnições no ano passado, que estão de parabéns por todo serviço prestado a sociedade e esperamos que 2020 seja mais intenso o trabalho, mas que ao mesmo tempo a criminalidade reduza em nossa cidade ,pois o nosso maior objetivo não é prender, mas sim evitar que o crime aconteça afirma o Cap. Silveira, comandante da CPTRAN.

A CPTRAN está a disposição durante 24 horas e sete dias por semana, podendo ser acionadas através do 190, o CIOSP. DA SSP.

FONTE: CPTRAN