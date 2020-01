Em 2019, Getam apreendeu 51 armas, recuperou 138 veículos e prendeu 79 foragidos

Ainda foram apreendidos 70 quilos de drogas e realizados mais de 2.800 autos de infração no trânsito

O Grupamento Especial Tático de Motos da Polícia Militar (Getam) divulgou nesta quinta-feira (03) números referentes aos trabalhos desenvolvidos pela unidade especializada durante todo o ano de 2019. O trabalho segue determinações definidas pelo Comando-Geral da PM e o Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC).

Segundo relatório divulgado pelo Getam, nesse período, foram confeccionados 666 relatórios de ocorrências policiais. O comandante do Getam, tenente-coronel Gilmar Santana, explica que o foco está ligado a abordagens em vias públicas, apreensão de armas de fogo, drogas e recuperação de veículos.

Em 2019, foram apreendidas 51 armas de fogo pelo militares do Getam. Também foi significativa a quantidade de veículos recuperados, no total de 138, todos devolvidos aos seus proprietários. Além disso, 79 foragidos da justiça foram recapturados e colocados à disposição da Justiça.

Com relação ao tráfico de drogas, foram confeccionados 193 relatório por algum crime previsto na lei que trata do tráfico de drogas e associação com o tráfico. Os números mostram também que 70 quilos de drogas de substâncias análogas à maconha, crack e cocaína foram apreendidos.

No âmbito de fiscalização de trânsito, que também é atribuição do Getam, simultaneamente com o trabalho ostensivo e operacional, foram feitos 2.846 autos de infração. O mais comuns são dirigir/pilotar sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conduzir o veículo que não esteja devidamente licenciado, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem capacete de segurança ou dirigindo usando aparelho celular.

Ainda 389 veículos foram recolhidos ao pátio por licenciamento vencido e irregularidades que não puderam ser sanadas no local; 99 documentos como CNH e CRLVs recolhidos. Por fim, 10 procedimentos administrativos por constatação de embriaguez ao volante, o que caracteriza crime de trânsito.

SSP com informações: GETAM/PM