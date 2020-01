EX-DEPUTADO, ADVOGADO E RADIALISTA MENDONÇA PRADO INICIA NO RÁDIO

03/01/20 - 05:46:09

O ex-deputado federal Mendonça Prado inicia na próxima segunda-feira (06) com uma participação todas as manhãs, no programa Comando Geral, da Rádio Jornal.

Na manhã desta sexta-feira (03), Mendonça disse participara do programa, com uma coluna diária, onde fará comentários políticos, economia e análise sobre saúde, segurança e educação.