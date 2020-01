Felipe Sandes abre a edição 2020 do projeto Viva Música

03/01/20 - 11:02:29

Jovem cantor apresenta-se no próximo domingo, 5 de janeiro, no Shopping Jardins em Aracaju

O primeiro domingo do ano será de muita alegria e alto astral no Shopping Jardins, na capital sergipana. Abrindo a primeira temporada de 2020 do projeto Viva Música, Felipe Sandes sobe ao palco da Praça de Alimentação Jardins no dia 5 de janeiro. Sob a cadência de violão e percuteria, o jovem músico brinda a plateia com um show intimista e envolvente, marcado por sucessos do pop e da MPB. A apresentação acontece às 19 horas e o acesso é gratuito.

Em 2020, o Viva Música segue alegrando crianças, jovens, adultos e idosos no Shopping Jardins e colocando em evidência os talentos da cena artística sergipana. Dando continuidade à primeira temporada do ano, Jorge Marcel, Octávio Lisboa e Maruska agraciam o público com interpretações únicas de hits nacionais e internacionais até o dia 26 de janeiro.

Os pockets shows são realizados sempre aos domingos, a partir das 19 horas, e acontecem alternadamente, nas praças de alimentação Arcos e Jardins. O acesso é gratuito e a programação completa está disponível em shoppingjardins.com.br.

Bons motivos não faltam para reunir as pessoas queridas e curtir a boa música ao vivo no Shopping Jardins!

Viva Música

O quê? Happy hour dominical com artistas da cena musical sergipana. No dia 5 de janeiro, Felipe Sandes anima o jantar na Praça de Alimentação Jardins.

Quando? Todos os domingos, às 19 horas.

Onde? Praças de alimentação Jardins e Arcos do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br

Programação

5 de janeiro, às 19 horas – Praça de Alimentação Jardins

Felipe Sandes

12 de janeiro, às 19 horas – Praça de Alimentação Arcos

Jorge Marcel

19 de janeiro, às 19 horas – Praça de Alimentação Jardins

Octávio Lisboa

26 de janeiro, às 19 horas – Praça de Alimentação Arcos

Maruska

Em anexo, seguem imagens de Felipe Sandes.

Foto: Divulgação

