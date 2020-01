Férias na Fazenda Mágica RioMar agitam a diversão da criançada

O clima de aventura do campo inspira o RioMar e transforma as férias da meninada em uma experiência incrível!

Durante o período do recesso escolar, as porteiras das ‘Férias na Fazenda Mágica RioMar’ estarão abertas para receber a criançada com tudo de divertido e encantador que existe na roça e na vida do campo. E as atrações para as férias prometem agradar não só os pequenos, mas toda família. Na Praça de Eventos Mar, a magia do Parque de Bolinhas dos Unicórnios irá promover uma explosão de cores, brilhos e, é claro, muitas bolinhas! Já na Praça de Eventos Rio, a Fazenda Mágica irá dedicar um cantinho especial para a Popó, com a Roda Gigante da Galinha Pintadinha – a maior roda gigante indoor do Brasil -, e outras atrações imperdíveis com a Popó e sua turma. Além de toda diversão, a criançada poderá realizar compras de produtos vindos diretamente da fazendo no Mini Mercado RioMar e acompanhar lindos desfiles com unicórnios e animaizinhos típicos da zona rural. Com certeza, as Férias na Fazenda Mágica RioMar será pura diversão para os baixinhos e altinhos!

Parque de Bolinhas dos Unicórnios

A magia do universo dos unicórnios é a grande atração da Praça de Eventos Mar. A diversão do circuito fica por conta de uma piscina de bolinhas gigante, um enorme escorregador central, ponte suspensa e tubos de escalada. Tudo isso, para cercar a criança com cores, brilhos, muita diversão e segurança. O Parque dos Unicórnios funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h, e, aos domingos e feriados, das 12h às 21h. O brinquedo atende a crianças de até 15 anos ou 70kg. O valor do parque é cobrado de acordo com o tempo de permanência no brinquedo: até 15 minutos (20 reais) e até 30 minutos (25 reais). Após o tempo estipulado, é cobrado o adicional de 1 real por minuto. Crianças até 4 anos não pagam, mas devem estar acompanhadas por um adulto responsável pagante.

Meeting com os Unicórnios

Em um cenário colorido e mágico, nos dias 12 e 19 de janeiro, o público poderá ver de perto e tirar lindas fotos com os lendários unicórnios. As pulseiras de acesso para participar dos eventos serão liberadas uma semana antes dos encontros. Sendo assim, no dia 6 de janeiro, serão distribuídas as pulseiras para o meeting do dia 12. Já para o encontro do dia 19, as pulseiras estarão à disposição do público a partir do dia 13. Vale ressaltar que as pulseiras serão distribuídas enquanto durar o estoque. Serão atendidas 250 famílias, sendo disponibilizada 1 pulseira/família por CPF. O meeting acontecerá na Praça de Eventos Mar, em dois horários: das 16h às 17h e das 17h30 às 18h30.

Passeio Mágico dos Unicórnios

Para agitar ainda mais as férias, às sextas-feiras, o RioMar Aracaju promoverá desfiles pra lá de animados. Ao som de sanfona e viola, a criançada poderá acompanhar um desfile colorido e mágico, com a presença dos unicórnios, seres encantados e personagens da fazenda. A parada irá percorrer os corredores do shopping levando diversão para todos. O evento acontecerá nos dias 10, 17, 24 e 31 de janeiro, a partir das 18h. O acesso é gratuito!

Roda Gigante da Galinha Pintadinha

A partir do dia 4 de janeiro, a Popó, a galinha mais querida do Brasil, aporta no RioMar trazendo a Roda Gigante da Galinha Pintadinha – a maior roda gigante indoor do país. O parque será instalado na Praça de Eventos Rio e funcionará de segunda a sábado, das 9h às 22h. Aos domingos e feriados a roda gigante funcionará das 12h às 21h. Para brincar, o ingresso irá custar o valor de 10 reais. O espaço também contará com atrações gratuitas como a casa da Galinha Pintadinha, ovinhos giratórios, foto 3D e piscina de bolinhas.

Meeting com a Galinha Pintadinha

Uma boa notícia para os fãs da Popó é que a Galinha Pintadinha estará no RioMar Aracaju para sessão de fotos com a criançada. Os encontros irão acontecer na Praça de Eventos Rio, nos dias 5 e 26 de janeiro, a partir das 16h. A distribuição das pulseiras acontecerá uma semana antes do evento, na Central de Atendimento ao Cliente, em frente à Praça de Eventos Rio. Sendo assim, a partir do dia 3 de janeiro, as pulseiras para o primeiro encontro serão distribuídas. Para o segundo encontro, a distribuição acontecerá a partir do dia 20. Vale ressaltar que as pulseiras de acesso aos encontros estarão disponíveis enquanto durar o estoque. Serão atendidas 250 famílias, que terão direito a 1 pulseira/família por CPF. Confira os horários e agende-se para não perder esse encontro tão fofo com a Popó: dias 5 e 26 de janeiro – 16h às 16h30 l 16h50 às 17h20 l 17h40 às 18h10 l 18h30 às 19h l 19h20 às 19h50

Mini Mercado RioMar

Durante as Férias na Fazenda Mágica, além de brincar, as crianças irão exercitar o aprendizado. Todas as quartas-feiras de janeiro, das 17h às 20h, os pequenos poderão utilizar o Mini Mercado, uma feira livre com produtos vindos diretos da fazenda e totalmente adaptada à altura dos baixinhos. Inspirado no mercado municipal de Aracaju e na cultura regional, por lá, as crianças irão encontrar frutas, verduras, grãos, artesanato e muito mais, para realizarem suas comprar. Além de se divertirem, a garotada poderá exercitar uma disciplina de extrema importância para a realidade atual: a educação financeira e alimentar.

No Mini Mercado, ainda haverá a possibilidade da utilização de carrinhos de compras, que poderão ser retirados no local e devolvido após o uso.

O Mini Mercado irá funcionar na Praça de Eventos Rio, nos dias 15, 22 e 29 de janeiro.

O espaço também irá oferecer às crianças uma estação de jogos e brincadeiras típicas de infância ao ar livre como pular corda, jogar pião, peteca e pular amarelinha. Também haverá oficinas para os pequenos, apresentações teatrais e várias brincadeiras populares.

