Japoatã Social: Referência de política de distribuição de renda em Sergipe

03/01/20 - 05:47:09

A Prefeitura de Japoatã, através da Secretaria de Assistência Social, realizou na última segunda-feira (30) o lançamento do programa Japoatã Social, que visa a aplicação de políticas sociais inclusivas para população em elevado grau de vulnerabilidade social e econômica.

O programa humaniza o aporte de benefícios à população, a partir da transferência direta de renda aos beneficiários, que varia no valor mensal de R$ 70,00 a R$ 100,00. Nesta primeira etapa, o programa tem a previsão de atendimento a 500 famílias, previamente selecionadas a partir de critérios técnicos aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que terão os recursos creditados diretamente em suas contas bancárias.

Segundo a secretária de Assistência Social, Vera Carvalho, a viabilidade e lançamento do programa Japoatã Social, se deu graças a determinação da atual gestão e o apoio do Poder Legislativo na aprovação de lei específica. “Essa nova lei veio otimizar a legislação anterior de programação de benefícios sociais, a exemplo do que vinha sendo executado através de ajudas financeiras, em cestas básicas ou materiais de construção, dentre outras”, esclareceu.

“Estou muito feliz em poder contar com a confiança do Prefeito Magno e contribuir com o povo de minha terra através desse Programa Municipal de Transferência de Renda, similar ao programa Bolsa Família, adotado a nível nacional, onde os mais pobres passam a ter acesso direto a um mínimo de recursos, sem atravessadores ou burocracia”, ressaltou a secretária Vera.

“Uma ação que reitera o nosso compromisso com a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos mais necessitados. Inicialmente serão 500 famílias beneficiadas, mas queremos ampliar esse número brevemente e ajudar um maior número de pessoas”, destacou o Prefeito Magno.

Fonte e foto ASCOM/PMJ