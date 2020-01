Projeto de Lei transforma Estância como Capital Sergipana do Barco de Fogo

03/01/20 - 13:56:18

Os deputados da Casa Legislativa de Sergipe (Alese) aprovaram o Projeto de Lei de nº 203 que concede ao município de Estância (SE) o título de “Capital Sergipana do Barco de Fogo”. O autor do projeto é o deputado estadual Doutor Samuel Carvalho (Cidadania).

O Barco de Fogo é um bem histórico e cultural feito artesanalmente, de cunho tradicional ligado ao ciclo junino. Produzido exclusivamente em Estância, a sua origem se dá no inicio do século XX. A confecção do barco é uma tradição que se arrasta por décadas, passando de geração em geração.

Patrimônio

O poder público estadual reconheceu o Barco de Fogo como patrimônio cultural do povo sergipano, através da Lei 7.690. O dia 11 de junho é considerado como o Dia do Barco de Fogo, data de nascimento de seu criador, Chico Surdo, e faz parte do calendário cultural do município de Estância.

Foto: Acervo Emsetur

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese